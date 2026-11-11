Tiền nhàn rỗi tìm bến đỗ mới, những ngân hàng hút vốn mạnh nhất lộ diện

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 8/2026, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 10,6% so với cuối năm 2025.

Riêng trong tháng 8, lượng tiền gửi từ khu vực dân cư tăng thêm gần 214.000 tỷ đồng so với tháng trước. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 2,54% sau 8 tháng, tương ứng tăng gần 157.000 tỷ đồng.

Tính chung, tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế đạt hơn 17,77 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tương đương 7,6% so với đầu năm.

Ở phạm vi 28 ngân hàng niêm yết, tổng tiền gửi khách hàng tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 14,38 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, nhóm ngân hàng này đã huy động thêm gần 1,37 triệu tỷ đồng từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tốc độ tăng tiền gửi có xu hướng mạnh lên qua từng quý. Trong quý 1, tổng tiền gửi chỉ tăng 0,6%; sang quý 2, mức tăng đạt 4,7% và tiếp tục lên 4,9% trong quý 3. Mức tăng của quý 3/2026 cũng gần gấp ba lần mức 1,75% ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Xét về quy mô, ba ngân hàng có vốn nhà nước tiếp tục chiếm giữ những vị trí dẫn đầu. BIDV đứng đầu với số dư tiền gửi khách hàng hơn 2,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2025. VietinBank và Vietcombank lần lượt xếp sau với 1,94 triệu tỷ đồng và 1,78 triệu tỷ đồng.

Tổng tiền gửi tại ba ngân hàng này đạt gần 6,09 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 42,3% tổng tiền gửi của 28 ngân hàng được khảo sát. Nhờ mức độ uy tín cùng mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp cả nước, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ ưu thế về lượng vốn huy động, dù tốc độ tăng trưởng tại một số nhà băng thấp hơn đáng kể so với nhóm tư nhân.

Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, MB dẫn đầu với 994.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 7,9% so với cuối năm trước. VPBank xếp tiếp theo với hơn 793.000 tỷ đồng, tăng 26,3%.

Đáng chú ý, VPBank là ngân hàng có lượng tiền gửi tăng thêm lớn nhất trong 9 tháng, đạt khoảng 165.000 tỷ đồng. Con số này thậm chí cao hơn mức tăng thêm của VietinBank, khoảng 150.600 tỷ đồng, và BIDV với khoảng 137.500 tỷ đồng, dù quy mô tiền gửi tại VPBank chưa bằng một nửa hai ngân hàng quốc doanh này.

Bảng xếp hạng từ vị trí thứ sáu đến thứ mười cũng ghi nhận nhiều thay đổi. Sacombank tăng một bậc lên vị trí thứ sáu với 775.400 tỷ đồng tiền gửi, sau khi tăng 25,4% so với đầu năm. Riêng trong quý 3, ngân hàng huy động thêm 127.500 tỷ đồng, mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong nhóm khảo sát ở quý này.

HDBank cũng có bước tiến đáng kể khi tăng ba bậc, từ vị trí thứ mười lên thứ bảy, với số dư tiền gửi đạt 709.200 tỷ đồng, tăng 26,5%. Ở chiều ngược lại, Techcombank lùi từ vị trí thứ sáu xuống thứ tám với 661.400 tỷ đồng, trong khi SHB giữ hạng chín với 646.400 tỷ đồng, tăng 13%. ACB xuống vị trí thứ mười với 596.300 tỷ đồng.

Tính chung, 10 ngân hàng đứng đầu nắm giữ hơn 11,26 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, chiếm khoảng 78,3% tổng quy mô của 28 nhà băng được thống kê. Trong nhóm tiếp theo, LPBank đứng thứ 11 với 421.831 tỷ đồng, VIB đạt hơn 322.000 tỷ đồng và TPBank có hơn 301.000 tỷ đồng.

Ở nhóm giữa bảng, NCB là ngân hàng cải thiện thứ hạng mạnh nhất khi tăng ba bậc, từ vị trí thứ 21 lên thứ 18. Hai ngân hàng có quy mô tiền gửi nhỏ nhất trong danh sách là PGBank với 51.280 tỷ đồng và Saigonbank với 25.172 tỷ đồng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB dẫn đầu 28 ngân hàng với mức tăng 45,4% so với cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này tăng từ 127.403 tỷ đồng lên 185.184 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 57.781 tỷ đồng sau 9 tháng. Riêng trong quý 3, số dư tiền gửi tăng 28,1%, tương đương thêm khoảng 40.600 tỷ đồng.

HDBank đứng thứ hai toàn nhóm, đồng thời dẫn đầu Top 10 về tốc độ tăng tiền gửi, với mức tăng 26,5%. VPBank và Sacombank bám sát phía sau, lần lượt tăng 26,3% và 25,4%. Cả ba ngân hàng đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn gấp đôi mức bình quân 10,6% của nhóm khảo sát.

LPBank cũng ghi nhận mức tăng 25%, đưa tiền gửi khách hàng lên 421.831 tỷ đồng. BVBank tăng 23,9%, từ 71.414 tỷ đồng lên 88.466 tỷ đồng. Các ngân hàng khác có tốc độ tăng cao hơn mức chung gồm Nam A Bank tăng 16,8%, đạt 207.704 tỷ đồng; ABBank tăng 14,6%, đạt 152.914 tỷ đồng; KienlongBank tăng 13,6%, đạt 81.827 tỷ đồng và SHB tăng 13%, đạt 646.402 tỷ đồng.

Như vậy, có 10/28 ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng tiền gửi khách hàng cao hơn mức bình quân của nhóm. Phần lớn các nhà băng còn lại tăng trưởng dưới 10%, trong đó MSB tăng 10,5%, đạt 217.398 tỷ đồng; VIB tăng 9,4%; VietBank tăng 8,5%, lên 110.098 tỷ đồng.

VietinBank, VietABank và TPBank lần lượt tăng 8,4%, 8,2% và 8,1%. MB tăng 7,9%; Techcombank tăng 6,9%; Vietcombank tăng 6,5%; BIDV tăng 6,2%; PGBank tăng 5,8% so với cuối năm trước.

Ở nhóm tăng trưởng dưới 5%, PVcomBank tăng 3,6%, đưa tiền gửi khách hàng lên 208.893 tỷ đồng; SeABank tăng 2,5%, đạt 196.600 tỷ đồng; Bac A Bank tăng 2,2%, đạt 129.790 tỷ đồng. ACB tăng 1,9%, lên 596.302 tỷ đồng, là ngân hàng có tốc độ tăng thấp nhất trong Top 10. OCB ghi nhận mức tăng thấp nhất trong số các ngân hàng tăng trưởng dương, chỉ 1,3%, với số dư tiền gửi đạt 152.006 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Eximbank là ngân hàng có tiền gửi khách hàng giảm mạnh nhất. Số dư tại nhà băng này giảm từ 177.304 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống còn 158.299 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tương ứng giảm 19.005 tỷ đồng, hay 10,7%. Saigonbank cũng ghi nhận mức giảm 4,4%, từ 26.327 tỷ đồng xuống 25.172 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng chậm hoặc sụt giảm không đồng nghĩa tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng cũng thu hẹp tương ứng. Tại một số nhà băng, dòng vốn đang dịch chuyển sang kênh phát hành giấy tờ có giá, bao gồm chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Đây là khoản mục được hạch toán riêng, không nằm trong tiền gửi khách hàng trên bảng cân đối kế toán.

ACB là trường hợp đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng chỉ tăng 1,9%, nhưng số dư giấy tờ có giá tăng tới 58,1%, từ 133.300 tỷ đồng lên 210.700 tỷ đồng. Nếu tính cả hai kênh, tổng quy mô huy động của ACB tăng 12,3%, đạt khoảng 807.000 tỷ đồng.

Tại MB, tiền gửi khách hàng tăng 7,9%, trong khi số dư giấy tờ có giá tăng 61,5%, lên 302.400 tỷ đồng, gần tương đương mức 311.000 tỷ đồng của BIDV. Diễn biến này cho thấy giấy tờ có giá đang đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu nguồn vốn của một số ngân hàng.

Techcombank cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Trong quý 3, tiền gửi khách hàng gần như đi ngang, nhưng số dư giấy tờ có giá tăng 11,8%, lên 237.000 tỷ đồng, qua đó giúp tổng hai kênh huy động tăng 2,7% chỉ trong một quý.

Tính chung 28 ngân hàng, số dư giấy tờ có giá đạt khoảng 2,27 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 30,9% so với cuối năm 2025. Tốc độ này gần gấp ba lần mức tăng 10,6% của tiền gửi khách hàng, cho thấy các ngân hàng đang đa dạng hóa kênh huy động vốn thay vì chỉ phụ thuộc vào tiền gửi truyền thống.