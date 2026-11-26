Ở tuổi 43, Tiến Minh vẫn duy trì phong độ cao, là tượng đài cả về đẳng cấp lẫn sự bền bỉ của thể thao Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ chứng kiến những cuộc cạnh tranh huy chương, mà còn ghi dấu những câu chuyện đặc biệt phía sau mỗi vận động viên. Có người vẫn bền bỉ trên sân đấu khi đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, có người phải mất nhiều năm mới chạm đến mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp.

Nguyễn Tiến Minh vẫn khiến khán giả thán phục

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương kín khán giả trong ngày Nguyễn Tiến Minh ra sân tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ở vòng 1 nội dung đơn nam hôm 22/11, tay vợt sinh năm 1983 của TP.HCM đánh bại Nguyễn Thế Ngọc (Hà Nội) với tỷ số 21-13, 21-12 sau hai ván.

Điều khiến khán giả nhớ đến trận đấu không chỉ là kết quả, mà còn là cách Tiến Minh làm chủ thế trận. Với khả năng phán đoán và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, anh thường chọn vị trí hợp lý, điều cầu để đối thủ di chuyển liên tục trước khi bất ngờ chuyển sang tấn công.

Trong một pha đôi công, Tiến Minh quay lưng về phía đối thủ nhưng vẫn thực hiện cú đánh chéo sân hiểm hóc. Thế Ngọc lao người cứu cầu nhưng không kịp. Tình huống này nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn cầu lông, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh vẫn mang lại sức hút đối với khán giả. Ảnh: Ban tổ chức.

Ở tuổi 43, Tiến Minh không còn sở hữu nền tảng thể lực như thời đỉnh cao, nhưng kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu vẫn giúp anh tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Tay vợt từng đứng thứ 5 thế giới năm 2010, giành huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2013 và dự 4 kỳ Olympic liên tiếp vẫn cho thấy kinh nghiệm trước những đối thủ trẻ hơn.

Ngày 22/11, Tiến Minh tiếp tục bước vào vòng 2 gặp Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), tay vợt trẻ đang lên. Trận đấu kéo dài ba ván với nhiều pha giằng co. Duy Lợi giành chiến thắng chung cuộc 2-1, nhưng phải trải qua cuộc đối đầu căng thẳng trước đàn anh.

Dù dừng bước, Tiến Minh vẫn nhận được sự cổ vũ của khán giả. Những năm tháng thi đấu đỉnh cao đã lùi lại phía sau, nhưng niềm đam mê cầu lông của tay vợt kỳ cựu vẫn chưa vơi. Sự hiện diện của anh tại đại hội cũng cho thấy sức hút của những vận động viên đã dành phần lớn sự nghiệp cho thể thao.

Nói về sự thể hiện của Tiến Minh tại đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ: “Câu chuyện của Tiến Minh rất đẹp. Sau bao nhiêu năm cống hiến, Minh vẫn bước ra sân, vẫn chiến đấu và vẫn khiến hàng trăm nghìn người quan tâm theo dõi. Người ta xem Minh hôm nay có lẽ không chỉ để biết Minh thắng hay thua, mà còn vì trân trọng một hành trình, một tình yêu nghề bền bỉ. Đó là giá trị vượt ra ngoài những tấm huy chương.”

16 năm chờ đợi và niềm vui nhân đôi của cặp song sinh

Ngày 23/11, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Trần Hoàng Duy Thuận cùng Bùi Thị Thoa giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ bodybuilding đến 55 kg. Đây là tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc mà Duy Thuận theo đuổi suốt 16 năm.

Trước đó, Duy Thuận và Bùi Thị Thoa từng giành HCV giải vô địch Thể hình và Fitness thế giới ở nội dung biểu diễn thể hình nam nữ cùng HCV SEA Games 31. Tuy nhiên, tấm huy chương vàng đại hội vẫn là mục tiêu còn thiếu trong sự nghiệp của lực sĩ TP.HCM.

Duy Thuận và Bùi Thị Thoa trong khoảnh khắc giành tấm HCV mà nam lực sĩ đã chờ đợi suốt 16 năm. Ảnh: Ban tổ chức.

Sau nhiều kỳ đại hội, Duy Thuận cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu trên chính sân nhà. Duy Thuận cho biết tấm HCV đại hội mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp, bởi đó không chỉ là một danh hiệu mà còn là thành quả của 16 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu. Lực sĩ TP.HCM tự hào vì đã không bỏ cuộc và cuối cùng cũng chạm tay vào cột mốc mà anh mong đợi suốt nhiều năm.

Niềm vui của Duy Thuận được nhân đôi khi người anh song sinh Duy Phúc cũng giành HCV. Ngày 24/11, Trần Hoàng Duy Phúc về nhất nội dung thể hình đơn nam đến 80 kg, đánh dấu sự trở lại sau 4 năm gần như vắng bóng trên sàn đấu. Trong thời gian đó, Duy Phúc tập trung vào công việc huấn luyện đội tuyển thể hình TP.HCM. Anh quyết định trở lại thi đấu để duy trì chuyên môn và làm gương cho các học trò.

Khoảnh khắc đứng trên bục cao nhất, lực sĩ không giấu được nước mắt. "4 năm trước, tôi phải học cách chấp nhận chờ đợi. 4 năm sau, tôi đã có thể ngẩng cao đầu và nói rằng: Tôi đã làm được!", Duy Phúc chia sẻ.

Hai tấm HCV của anh em Duy Thuận - Duy Phúc góp phần giúp TP.HCM giành vị trí nhất toàn đoàn môn thể hình với 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Từ Tiến Minh đến hai anh em Duy Thuận - Duy Phúc, mỗi người có một hành trình và cách đón nhận chiến thắng riêng. Có người tiếp tục thi đấu khi đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, có người chờ đợi 16 năm để hoàn thành mục tiêu, cũng có người trở lại sau quãng thời gian làm công tác huấn luyện.

Đại hội X đang bước vào những ngày tranh tài sôi động với hàng loạt kỷ lục mới được xác lập. Đoàn TP.HCM đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, hướng đến giai đoạn cao điểm Đại hội.