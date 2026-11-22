Ngày 14/11/2026, Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 63/2026/VBHN-TT-BQP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 52/2025/NĐ-CP ngày 01/3/2025 của Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn các chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đôi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, Nghị định số 209/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ đối với sĩ quan

Điều 3, Văn bản hợp nhất quy định tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ đối với sĩ quan như sau:

1. Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuối cao nhất theo cấp bậc quân hàm hoặc phục viên, hy sinh, từ trần thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP;

b) Thời gian công tác trong Quân đội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan đã chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP;

c) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc chuyến sang công chức quốc phòng hoặc khi hy sinh, từ trần thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; trong đó, thời gian tăng thêm sau khi tính quy đổi được cộng dồn, nếu có số tháng lẻ thì được làm tròn theo hướng dẫn tại điểm d khoản này;

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn An, Thượng tá, sinh tháng 10/1973; nhập ngũ tháng 9/1991, chức vụ Trợ lý, công tác tại Quân khu A.

Do đơn vị thay đổi biểu tổ chức, biên chế, đồng chí An được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi kế từ ngày 01/11/2026.

Trong quá trình công tác, đồng chí An có thời gian làm việc tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 từ tháng 5/1996 đến tháng 6/2000 bằng 04 năm 02 tháng, được tính tròn là 4,5 năm (thời gian này được tính quy đổi với mức 01 năm bằng 01 năm 02 tháng, thời gian tăng thêm do quy đổi là 09 tháng); thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100% từ tháng 7/2000 đến tháng 7/2002 bằng 02 năm 01 tháng, được tính tròn là 2,5 năm (thời gian này được tính quy đổi với mức 01 năm bằng 01 năm 4 tháng, thời gian tăng thêm do quy đổi là 10 tháng).

Tổng thời gian tăng thêm sau khi tính quy đổi được cộng dồn là 01 năm 7 tháng, được tính tròn là 02 năm.

d) Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi (tổng thời gian tăng thêm do quy đổi) và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm nếu có số tháng lẻ thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.