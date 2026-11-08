Tiền lương, thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp một lần

Thông tư tập trung làm rõ căn cứ xác định tiền lương, thời gian công tác và cách tính quy đổi thời gian để hưởng chế độ trợ cấp.

Theo quy định tại Điều 3 được sửa đổi, tiền lương làm căn cứ tính hưởng các chế độ trợ cấp thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Về thời gian công tác, Thông tư quy định cụ thể đối với từng trường hợp. Trong đó, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm hoặc phục viên, hy sinh, từ trần thực hiện theo khoản 3 Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Đối với sĩ quan đã chuyển ngành sang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và thôi việc, thời gian công tác trong Quân đội để tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

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Nội dung lưu ý trong Thông tư này là làm rõ cách tính quy đổi thời gian công tác để hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ, chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy sinh, từ trần. Theo đó, thời gian tăng thêm sau khi quy đổi được cộng dồn; trường hợp có tháng lẻ thì thực hiện làm tròn theo quy định.

Thông tư nêu ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn An, Thượng tá, sinh tháng 10-1973; nhập ngũ tháng 9-1991, chức vụ trợ lý, công tác tại Quân khu A. Do đơn vị thay đổi biểu tổ chức, biên chế, đồng chí An được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi kể từ ngày 1-11-2026.

Trong quá trình công tác, đồng chí An có thời gian làm việc tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 từ tháng 5-1996 đến tháng 6-2000 bằng 4 năm 2 tháng, được tính tròn là 4,5 năm (thời gian này được tính quy đổi với mức 1 năm bằng 1 năm 2 tháng, thời gian tăng thêm do quy đổi là 9 tháng); thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100% từ tháng 7-2000 đến tháng 7-2002 bằng 2 năm 1 tháng, được tính tròn là 2,5 năm (thời gian này được tính quy đổi với mức 1 năm bằng 1 năm 4 tháng, thời gian tăng thêm do quy đổi là 10 tháng). Tổng thời gian tăng thêm sau khi tính quy đổi được cộng dồn là 1 năm 7 tháng, được tính tròn là 2 năm.

Đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, nếu có tháng lẻ, việc tính toán, làm tròn cũng thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Những quy định này góp phần thống nhất cách xác định tiền lương, thời gian công tác và tính hưởng trợ cấp, bảo đảm thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với các đối tượng khi thôi phục vụ trong Quân đội.