Tiên Lương tập trung hoàn thiện đường giao thông nông thôn

Công trình đường giao thông nông thôn tại xã Tiên Lương được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của Nhân dân.

Xã Tiên Lương hiện có gần 200km đường giao thông, gồm 42km đường xã và đường từ trung tâm xã, trên 61km đường trục thôn, liên thôn, 80km đường ngõ, xóm và 16km đường trục chính nội đồng. Mạng lưới giao thông rộng khắp đóng vai trò quan trọng trong kết nối các khu dân cư, phục vụ sản xuất nông nghiệp, lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn chưa đồng bộ, cần cải tạo, nâng cấp, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Trước thực tế đó, địa phương chú trọng lựa chọn các công trình thiết yếu, kết hợp nguồn ngân sách nhà nước với cơ chế hỗ trợ xi măng và huy động sự tham gia của Nhân dân để từng bước tháo gỡ khó khăn.

Theo thống kê của UBND xã Tiên Lương, trong năm 2026, địa phương triển khai 6 công trình đường giao thông sử dụng 100% vốn ngân sách, tổng chiều dài gần 8km, với tổng vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng. Các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và tăng cường kết nối giao thông trên địa bàn.

Người dân xã Tiên Lương tự nguyện hiến đất, tạo mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, xã triển khai 16 công trình làm mới, nâng cấp đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng, với tổng chiều dài khoảng 8km. Tổng lượng xi măng hỗ trợ thực hiện các công trình giao thông trong năm đạt 1.270 tấn, tương ứng giá trị khoảng 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ của địa phương, các thôn chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, vật liệu, hiến đất và giải phóng vật kiến trúc để tạo mặt bằng thi công.

Tại thôn Minh Lương, chủ trương ưu tiên nguồn lực phát triển giao thông nông thôn nhận được sự hưởng ứng của người dân. Bà Nguyễn Thị Lương, Trưởng thôn Minh Lương cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương, thôn thông tin đến toàn thể người dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, thôn chủ động đề xuất thực hiện một số tuyến đường, đồng thời vận động các hộ dân chung sức đóng góp để công trình sớm được triển khai. Được hỗ trợ 56,8 tấn xi măng, thôn vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất, giải phóng vật kiến trúc, tạo mặt bằng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Các khoản đóng góp đều được công khai, minh bạch để người dân cùng biết, cùng tham gia giám sát”.

Từ sự chung sức của cộng đồng, đến nay, thôn Minh Lương đã làm được hơn 350m đường giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của người dân. Kết quả này cho thấy, khi chủ trương phù hợp với nhu cầu thực tế, được thông tin rõ ràng và triển khai công khai, người dân sẽ tích cực tham gia, góp phần đưa các công trình hạ tầng vào cuộc sống.

Không chỉ tại Minh Lương, tinh thần chung sức xây dựng đường giao thông còn được thể hiện qua những đóng góp thiết thực của người dân ở các khu dân cư trên địa bàn xã. Theo số liệu tổng hợp, Nhân dân đóng góp hơn 2.300 ngày công lao động; 2,8 tỷ đồng, đồng thời hiến đất và tháo dỡ vật kiến trúc để phục vụ việc làm mới, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay, các công trình thuộc chương trình hỗ trợ xi măng đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn của xã đạt gần 90%.

Cùng với đầu tư xây dựng, UBND xã Tiên Lương chú trọng chỉ đạo các thôn thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường hiện có. Người dân được vận động tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh và hành lang giao thông; kịp thời phát hiện, phản ánh những vị trí hư hỏng, xuống cấp, sạt lở hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có phương án xử lý. Qua đó, góp phần giữ gìn đường giao thông thông thoáng, hạn chế nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình sau đầu tư.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển giao thông nông thôn ở Tiên Lương vẫn còn những khó khăn do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực ngân sách hạn chế; một số tuyến đường có địa hình phức tạp, chi phí xây dựng cao. Khả năng huy động đóng góp của người dân giữa các thôn cũng chưa đồng đều, đòi hỏi địa phương phải có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư.

Đồng chí Phan Xuân Phương - Trưởng phòng Kinh tế xã Tiên Lương cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, ưu tiên các tuyến đường thiết yếu gắn với đời sống dân sinh và phát triển sản xuất; đồng thời tăng cường lồng ghép các nguồn vốn, phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ xi măng, vận động Nhân dân tham gia trên tinh thần tự nguyện. UBND xã cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ nguồn lực xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông và xem xét tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để địa phương có thêm điều kiện huy động sức dân.”

Với sự chủ động của chính quyền cơ sở cùng tinh thần đồng thuận, chung sức của người dân, Tiên Lương đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, mở rộng cơ hội giao thương, hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.