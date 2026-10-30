Tiên Lương nâng cao hiệu quả công tác tư pháp

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến trên môi trường số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lương.

Một trong những điểm nhấn trong công tác tư pháp của xã là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giải quyết TTHC. Thực hiện đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tính từ ngày 18/8/2026, xã đã bảo đảm 100% cán bộ, công chức được cấp và duy trì sử dụng chữ ký số chuyên dùng, hộp thư điện tử công vụ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xử lý văn bản, trao đổi thông tin trên môi trường điện tử.

Tích cực phối hợp làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu dân cư, đến nay, xã Tiên Lương đã tích hợp hơn 13.770 thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID, đạt 49,26%; tích hợp 8.230 tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, đạt 31,32%. Các chỉ số về làm sạch dữ liệu như hộ không có chủ hộ, trẻ em chưa đăng ký thường trú... duy trì ở mức 0, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, khối lượng công việc phát sinh tương đối lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chuyên môn phải chủ động kiểm tra, xác minh và giải quyết hồ sơ kịp thời. Riêng trong quý III/2026, xã đã giải quyết 400 trường hợp đăng ký khai sinh, 70 trường hợp đăng ký khai tử, 74 trường hợp đăng ký kết hôn, 82 trường hợp xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp 698 bản sao trích lục hộ tịch, giải quyết 530 hồ sơ hợp đồng, giao dịch và 1.821 hồ sơ chứng thực các loại. Các thủ tục được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, không để phát sinh hồ sơ quá hạn.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm quyền lợi của công dân, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu. Trong quý III/2026, xã thực hiện 6 lượt tiếp công dân định kỳ, 11 lượt tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận 22 đơn của công dân. 100% đơn thư được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với những chuyển biến trong công tác tư pháp, việc nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng đạt kết quả tích cực. Trong quý III/2026, trung tâm tiếp nhận 771 hồ sơ, 100% được tiếp nhận theo hình thức trực tuyến. Đến thời điểm thống kê, trung tâm đã trả kết quả 722 hồ sơ, còn 49 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết; không có hồ sơ quá hạn. Kết quả trên cho thấy nỗ lực của địa phương trong đổi mới quy trình giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lương Trần Thành Trung, bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy và nghị quyết của HĐND xã, thời gian qua, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được nâng lên, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Tiên Lương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, kỷ cương, hiệu quả; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.