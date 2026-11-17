Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến Luật lần đầu xác nhận thông tin có hai con gái song sinh. Nam diễn viên cho biết Jolie và Jency gần ba tuổi, là niềm vui, động lực của vợ chồng anh thời gian qua.

Nam diễn viên Trại giam hạnh phúc kể áp lực làm cha ở ngoài tuổi 40. Những ngày đầu Jolie và Jency chào đời, nam diễn viên không dám bế vì sợ làm các bé đau. Dần dần, anh tập làm quen trong các phương pháp chăm sóc con.

Theo Tiến Luật, trong nhà, anh đóng vai "chính diện" còn Thu Trang nghiêm khắc hơn. Ngoài thời gian dành cho công việc, vợ chồng anh đều tập trung cho các con. Hai vợ chồng thống nhất về phương pháp dạy con là lắng nghe, chia sẻ, không áp đặt quan điểm lên ba con.

Tiến Luật bên con gái. Ảnh: FBNV.

Nam diễn viên chia sẻ vợ chồng anh không ép các con theo nghệ thuật. "Tôi hiểu nghề này có rất nhiều cám dỗ và ba mẹ không phải lúc nào cũng hay, cũng hơn để vượt qua. Nếu thích theo nghề, các con phải chia sẻ với ba mẹ thật nhiều vì tôi và Thu Trang có lợi thế là đã có mối quan hệ và chỗ đứng trong nghề xây dựng suốt mấy chục năm qua. Các con sẽ khác tôi ở những ngày đầu chập chững vào nghề. Hiện tại các con vẫn chưa thực sự thích. Andy và hai bạn nhỏ đều hát hò vui vẻ nhưng không phải bộc lộ năng khiếu gì quá lớn", Tiến Luật cho biết.

Thời gian qua, vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Cặp diễn viên cũng thực hiện những bộ ảnh gia đình để lưu lại kỷ niệm. Thời gian rảnh rỗi, Tiến Luật và Thu Trang đưa Andy - con trai cả và cặp song sinh đi nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống.

Nam diễn viên và Thu Trang trải qua hơn 15 năm gắn bó, đồng hành. Họ quen biết nhau từ thời chưa nổi tiếng, vất vả tìm kiếm chỗ đứng trong nghề. Thu Trang chia sẻ Tiến Luật là người luôn ủng hộ vợ trong tất cả mọi quyết định. "Anh ấy là người hạnh phúc khi vợ thành công", đạo diễn Nụ hôn bạc tỷ chia sẻ.