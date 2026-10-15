Tiến Luật viết tâm thư gửi gắm 2 con gái nhỏ

Mới đây, Tiến Luật đăng tải bài viết gửi gắm hai con gái nhỏ, thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cách dạy con vừa hài hước vừa thể hiện tình cảm dành cho bà xã Thu Trang. Qua câu chuyện mua một ly matcha latte cho vợ, nam diễn viên đưa ra lời nhắn nhủ về tình yêu và tiêu chuẩn chọn bạn đời của các con sau này.

Cụ thể, Tiến Luật viết: "Gởi các con gái của ba, Sau này đến tuổi yêu đương, hãy đặt tiêu chuẩn tình yêu của hai con cao lên nhé!". Nam diễn viên cho rằng các con nên tìm một người đàn ông có thể làm những điều tương tự mình dành cho mẹ, từ việc quan tâm đến sở thích nhỏ nhất của bạn đời cho đến sẵn sàng vượt đường xa để mang lại niềm vui cho người mình yêu.

Thu Trang - Tiến Luật. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Tiến Luật kể rằng anh có thể chạy xe vượt mưa hơn 30km để mua cho Thu Trang ly matcha latte mà cô yêu thích. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên hài hước nằm ở phần sau khi nam diễn viên tiết lộ bản thân phải nhờ vợ chuyển khoản vì không mang đủ tiền khi mua đồ uống.

"Đặc biệt phải ngon lành hơn ba ở khoản tài chính", Tiến Luật nhắn nhủ hai con gái, đồng thời tự trêu mình vì tình huống có phần ngượng ngùng tại quán. Lời tâm sự vừa thể hiện sự chiều chuộng dành cho Thu Trang, vừa cho thấy cách nam diễn viên thường mang những câu chuyện đời thường của gia đình ra chia sẻ với khán giả bằng sự dí dỏm.

Bên dưới bài đăng, Thu Trang cũng nhanh chóng để lại bình luận đáp lại chồng. Nữ diễn viên viết: "Matcha latte ngon, có hứng đi tập pilates hơn. Cảm ơn chú em nhá", kèm biểu tượng hôn. Phản hồi thân mật của Thu Trang tiếp tục khiến khán giả thích thú trước cách hai vợ chồng tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả cũng hưởng ứng câu chuyện bằng những bình luận hài hước. Một người viết: "Hãy nhìn vào mắt những người đàn ông yêu vợ, nó ánh lên vẻ no money". Người khác đùa rằng Tiến Luật là người có tài nhưng tài chính lại không dư dả. Một số ý kiến còn cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc người đàn ông có bao nhiêu tiền, mà là sự chu đáo và cách anh yêu thương vợ.

Gia đình Thu Trang - Tiến Luật. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, có khán giả nhắn nhủ rằng dù sau này hai con gái tìm được người có điều kiện kinh tế tốt hơn bố, điều quan trọng vẫn là gặp được người biết quan tâm, chăm sóc gia đình và trân trọng bạn đời. Những phản hồi này nhận được sự đồng tình từ nhiều người theo dõi.

Tiến Luật và Thu Trang kết hôn năm 2011, trải qua hơn 15 năm đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Bên cạnh con trai Andy, gia đình nghệ sĩ còn có hai con gái nhỏ Jolie và Jency. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chuyện chăm sóc con cái đến những màn trêu chọc nhau đầy gần gũi.

Qua lời nhắn gửi lần này, Tiến Luật không chỉ khiến khán giả bật cười vì câu chuyện tài chính mà còn cho thấy mong muốn các con tìm được người đàn ông biết yêu thương và chăm sóc gia đình. Với nam diễn viên, hình mẫu người chồng lý tưởng có lẽ không cần quá hoàn hảo, nhưng nhất định phải đủ chân thành để sẵn sàng làm những điều nhỏ bé khiến người mình yêu hạnh phúc.