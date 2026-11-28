Ngày 26/11, Tiến Luật thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện đưa con trai Andy đi biểu diễn tại một quán cà phê. Nam diễn viên cho biết, từ khi bắt đầu đi hát, cậu bé thường xuyên hát cho mẹ nghe và khiến anh thích thú. Vì vậy, Tiến Luật quyết định sẽ đến xem con biểu diễn để chứng kiến khoảnh khắc quý tử hồi hộp, bỡ ngỡ trên sân khấu.

Tuy nhiên, khi có mặt tại địa điểm biểu diễn, nam diễn viên lại chứng kiến một hình ảnh vượt ngoài tưởng tượng. Andy cùng những người bạn đồng trang lứa, đều mới 14 tuổi, tự tin bước lên sân khấu, giới thiệu bằng tiếng Anh và trình diễn các ca khúc tiếng Anh. Tiến Luật thừa nhận bản thân xúc động khi nhìn thấy con trai thể hiện đam mê một cách tự nhiên.

Đáng chú ý, nam diễn viên tiết lộ sau hơn 20 năm đi diễn, đây là lần hiếm hoi anh cảm thấy run như vậy. Anh tự hào khi chứng kiến con trai đứng trên sân khấu, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với lựa chọn của quý tử.

Tiến Luật còn nhắn nhủ Andy: "Cứ hát đi con. Thích gì thì cứ mạnh dạn thử, có vấp thì đứng dậy làm tiếp nha! Cần gì thì tìm ba, cần tiền thì kiếm mẹ nha con!". Câu nói hài hước về chuyện tiền bạc tiếp tục khiến Thu Trang được gọi tên trong câu chuyện gia đình.

Thực tế, câu nói hài hước của Tiến Luật không phải lần đầu nam diễn viên nhắc đến việc bà xã quản lý tiền bạc trong gia đình. Trong chương trình The Khang Show hồi tháng 3/2025, Thu Trang tiết lộ ngay từ khi mới yêu, Tiến Luật đã giao tiền cho cô giữ. Ban đầu, nữ diễn viên cảm thấy áp lực vì phải đảm nhận trách nhiệm này, nhưng dần nhận ra việc quản lý tài chính giúp chồng biết dành dụm và có tiền gửi về cho bố mẹ mỗi tháng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Thu Trang cũng từng tiết lộ cát-sê đi diễn sân khấu của Tiến Luật được anh giữ lại một phần để chi tiêu cá nhân. Trong khi đó, tiền đóng phim, quảng cáo và các hoạt động khác đều được chuyển vào tài khoản của chồng rồi qua tay cô quản lý. Nữ diễn viên dùng khoản tiền tích lũy để kinh doanh, mua đất và dự phòng cho tương lai.

Tiến Luật cũng từng thừa nhận bản thân chưa bao giờ hỏi vợ trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Anh cho biết mình không giỏi quản lý tài chính nên hoàn toàn thoải mái khi giao việc này cho bà xã.