Tiến Luật tiết lộ sự thật phũ phàng sau 10 năm Thu Trang thành lập công ty

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Tiến Luật bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty của bà xã Thu Trang. Đáng chú ý, thay vì dành những lời chúc ngọt ngào như thường thấy, nam diễn viên lại hài hước tiết lộ một sự thật có phần phũ phàng về cuộc sống của mình trong suốt một thập kỷ qua.

Diễn viên Tiến Luật bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty của bà xã Thu Trang.

Cụ thể, Tiến Luật cho biết dù đã có 10 năm làm việc tại công ty của vợ, thậm chí sở hữu mối quan hệ vô cùng đặc biệt với người đứng đầu, anh vẫn chưa được tăng lương.

Nam diễn viên dí dỏm chia sẻ: "10 năm công ty Thu Trang thành lập cũng là 10 năm tôi làm nhân viên cho bé Trang. Vậy đó mà dù tôi ăn ngủ cùng chủ tịch, đấm bóp mát xa mỗi ngày cho cổ nhưng lương thì vẫn không tăng... Mẹ nó ơi! 10 năm rồi, Em hiểu lòng anh nha!".

Lời than thở đầy hài hước của Tiến Luật nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong bài đăng. Đặc biệt, cách nam diễn viên gọi bà xã là "chủ tịch", còn bản thân chỉ là một nhân viên làm việc suốt 10 năm nhưng chưa được tăng lương khiến câu chuyện càng thêm thú vị.

Tất nhiên, đây chỉ là cách Tiến Luật trêu đùa bà xã trong dịp đặc biệt. Đằng sau lời than thở tưởng chừng phũ phàng ấy lại là hình ảnh một người chồng luôn đồng hành, ủng hộ vợ trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Lời than thở đầy hài hước của Tiến Luật nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong bài đăng.

Không chỉ nhắc đến chuyện lương thưởng, Tiến Luật còn dành những lời chân thành để nhìn lại chặng đường 10 năm của công ty Thu Trang. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà khán giả và đồng nghiệp đã dành cho tập thể trong suốt thời gian qua.

Anh viết: "May mắn khi mỗi năm trôi qua, đại gia đình Thu Trang lại nhận thêm được nhiều sự ủng hộ và yêu thương từ quý khán giả cùng các anh chị em đồng nghiệp. Mong những năm sau nữa, tình yêu vẫn vậy nha mấy bồ!".

Có thể thấy, dù thường xuyên trêu chọc nhau trên mạng xã hội, Tiến Luật và Thu Trang vẫn luôn thể hiện sự gắn bó trong cả cuộc sống lẫn công việc. Cặp đôi không chỉ xây dựng tổ ấm mà còn cùng nhau phát triển các dự án nghệ thuật, tạo dựng dấu ấn riêng trong làng giải trí Việt.

Tiến Luật và Thu Trang vẫn luôn thể hiện sự gắn bó trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Sau 10 năm, điều đáng quý không chỉ nằm ở chặng đường phát triển của công ty Thu Trang mà còn ở sự đồng hành bền bỉ của Tiến Luật. Và có lẽ, với nam diễn viên, chuyện chưa được "chủ tịch" tăng lương chỉ là một lời than vui, bởi phần thưởng lớn nhất chính là được chứng kiến bà xã ngày càng thành công trên con đường đã lựa chọn.