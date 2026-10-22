Tiến Luật tiết lộ phim mới có Hòa Minzy

Mới đây, Tiến Luật đăng tải hình ảnh tham dự sự kiện ra mắt phim Án Mạng Karaoke, đồng thời chia sẻ câu chuyện hậu trường khiến khán giả chú ý. Nam diễn viên hài hước viết: “Bé Út Ân đã mời thì anh Hai phải tới! Nay đi sự kiện, tui không những hẹn được kèo với bé Hoà Minzy trong dự án phim mới của vợ, mà còn bào được anh Trung Lùn tặng ly nước ngọt với 2 phần bắp. Quá đã”.

Cuối bài đăng, Tiến Luật gửi lời chúc đến Đoàn Thiên Ân cùng ê-kíp Án Mạng Karaoke: “Chúc bé Út và ê-kíp Án Mạng Karaoke đại thắng, đại thắng và đại thắng nghen!”. Cách xưng hô thân mật cùng giọng điệu dí dỏm của nam diễn viên cho thấy sự thoải mái khi gặp gỡ đồng nghiệp tại sự kiện.

Tiến Luật tiết lộ đã hẹn được Hòa Minzy tham gia dự án phim mới do Thu Trang thực hiện.

Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Tiến Luật là việc anh tiết lộ đã hẹn được Hòa Minzy tham gia dự án phim mới do Thu Trang thực hiện. Dù chưa công bố tên phim, vai diễn hay lịch quay cụ thể, thông tin này nhanh chóng mở ra sự tò mò về màn kết hợp giữa nữ ca sĩ và ê-kíp làm phim của Thu Trang.

Nếu thương vụ hợp tác được triển khai như chia sẻ của Tiến Luật, đây sẽ là cơ hội để Hòa Minzy thử sức trong một dự án điện ảnh mới. Nữ ca sĩ được khán giả biết đến qua giọng hát giàu cảm xúc, tính cách hài hước và khả năng tạo tương tác trên các chương trình giải trí. Sự xuất hiện của cô trong một bộ phim do Thu Trang thực hiện vì thế có thể mang đến màu sắc khác biệt.

Hòa Minzy.

Trong khi đó, Thu Trang là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Những năm gần đây, cô mở rộng hoạt động phía sau máy quay, tham gia phát triển các dự án hướng đến khán giả đại chúng. Chồng cô, Tiến Luật, cũng thường góp mặt trong các tác phẩm có sự tham gia của bà xã. Vì vậy, thông tin về dự án mới tiếp tục khiến khán giả quan tâm đến những kế hoạch tiếp theo của cặp nghệ sĩ.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Trước đó, Tiến Luật có mặt tại sự kiện ra mắt Án Mạng Karaoke để ủng hộ Đoàn Thiên Ân và ê-kíp. Bộ phim do Hoàng Lê đạo diễn, khai thác câu chuyện mang màu sắc bí ẩn xoay quanh một vụ án liên quan đến không gian karaoke. Tác phẩm sử dụng câu giới thiệu “Có một giọng hát đáng chết”, gợi mở không khí điều tra và những tình tiết cần được giải đáp.

Theo lịch phát hành được công bố, Án Mạng Karaoke có các suất chiếu đặc biệt trước khi khởi chiếu chính thức vào cuối tháng 10. Sự góp mặt của dàn diễn viên cùng chủ đề vụ án là những yếu tố được kỳ vọng thu hút khán giả đến rạp.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về dự án phim mới có Hòa Minzy vẫn dừng ở chia sẻ của Tiến Luật. Tên tác phẩm, vai diễn của nữ ca sĩ và thời điểm phát hành chưa được công bố. Khán giả sẽ cần chờ thêm thông tin chính thức từ Thu Trang và ê-kíp để biết liệu màn kết hợp này có trở thành một dự án điện ảnh cụ thể trong thời gian tới hay không.