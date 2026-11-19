Nhân ngày Quốc tế Nam giới 19/11, Thu Trang khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải bài viết dành riêng cho ông xã Tiến Luật trên trang cá nhân. Không lựa chọn những lời chúc quá ngọt ngào hay món quà cầu kỳ, nữ diễn viên lại có màn bày tỏ tình cảm vô cùng hài hước, đúng với phong cách thường thấy của hai vợ chồng.

Thu Trang hài hước tiếc lộ khoản lì xì đặc biệt cho ông xã.

Cụ thể, Thu Trang tiết lộ nếu Tiến Luật có mặt ở nhà trong ngày đặc biệt này, số tiền ăn sáng mà anh nhận được sẽ được lì xì gấp 5, thậm chí gấp 10 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, vì ông xã đang đi làm tại Hà Nội nên món quà tiền mặt đành được cô gửi cho "Kép Nhí" nhận thay.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn gửi lời chúc đến người đàn ông của đời mình: "Chúc người đàn ông của đời em sẽ có một ngày làm việc thật năng suất để tiếp tục gánh em cùng cả nhà mình! Thương chú em nhiều". Cách gọi chồng đầy thân mật cùng lời nhắn nhủ dí dỏm khiến màn chúc mừng Quốc tế Nam giới của Thu Trang trở nên đặc biệt.

Như vậy, trong ngày được nhận quà và lời chúc từ bà xã, Tiến Luật lại phải chịu một chút tiếc nuối vì không có mặt ở nhà để trực tiếp nhận khoản lì xì hậu hĩnh. Dù vậy, qua những lời chia sẻ của Thu Trang, khán giả vẫn cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà nữ diễn viên dành cho bạn đời.

Thu Trang và Tiến Luật có cuộc hôn nhân viên mãn sau nhiều năm gắn bó.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Thu Trang thể hiện tình cảm với ông xã. Không ít người hài hước cho rằng Tiến Luật đã bỏ lỡ cơ hội nhận khoản lì xì "khủng" từ bà xã. Một số ý kiến khác lại dành lời khen cho sự đáng yêu, lầy lội của cặp đôi, đồng thời mong cả hai luôn giữ được sự vui vẻ, ngọt ngào như hiện tại.

Thu Trang và Tiến Luật là một trong những cặp đôi được yêu mến của showbiz Việt. Trước khi chính thức về chung một nhà, Tiến Luật từng kiên trì theo đuổi Thu Trang trong khoảng 5 năm. Chuyện tình của cả hai cũng trải qua không ít thử thách, từ những ngày đầu lập nghiệp với điều kiện kinh tế còn hạn chế đến khi từng bước xây dựng được vị trí trong làng giải trí.

Thu Trang - Tiến Luật đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp suốt nhiều năm qua.

Năm 2011, cả hai chính thức kết hôn và xây dựng tổ ấm riêng. Sau hơn 15 năm đồng hành, Thu Trang và Tiến Luật vẫn thường xuyên khiến khán giả bật cười bởi những màn tương tác hài hước, những lời trêu chọc nhưng không kém phần tình cảm dành cho nhau.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn là những người cộng sự ăn ý trong công việc nghệ thuật. Dù mỗi người đều có những dự án và dấu ấn riêng, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật vẫn luôn dành sự ủng hộ cho đối phương. Có lẽ, chính sự thấu hiểu, sẻ chia và khả năng giữ tiếng cười trong cuộc sống thường ngày đã giúp cuộc hôn nhân của họ nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.