Nguyễn Tiến Luật khiến khán giả thích thú khi công khai nhắc khéo đạo diễn Trại Giam Hạnh Phúc chuyện ăn uống cho ê-kíp trong chuyến cinetour. Màn “đòi quyền lợi” hài hước của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật chia sẻ dòng trạng thái: “Nay đi cinetour Trại Giam Hạnh Phúc, không biết đạo diễn có mua gì cho anh em ăn không? Chứ về số kiểu này mà không mua gì cho anh em ăn thì sai lắm nha đạo diễn ơi!”.

Thay vì nói về lịch trình quảng bá hay những hoạt động bên lề bộ phim, nam diễn viên lại hướng sự chú ý đến một chuyện rất đời thường: liệu đạo diễn có chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên trong đoàn hay không. Cách nhắn gửi vừa hài hước vừa có phần “gây áp lực” của Tiến Luật khiến bài đăng mang màu sắc trêu đùa thân tình.

Đáng chú ý, nam diễn viên còn nhấn mạnh nếu cả đoàn đã cùng tham gia cinetour mà không được đạo diễn chiêu đãi thì quả là “sai”. Cách dùng từ dí dỏm này khiến lời nhắc nhở của Tiến Luật giống một màn đòi quyền lợi cho anh em hơn là lời phàn nàn nghiêm túc.

Phim dẫn đầu phòng vé

Màn nhắn gửi của Nguyễn Tiến Luật càng trở nên thú vị khi đặt trong bối cảnh Trại Giam Hạnh Phúc đang có thành tích khả quan tại phòng vé. Sau 6 ngày công chiếu, bộ phim đã vượt mốc 170 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt. Riêng ngày 25/11, tác phẩm thu về hơn 8,7 tỷ đồng với gần 120.000 vé bán ra.

Với kết quả này, ê-kíp Trại Giam Hạnh Phúc rõ ràng có thêm lý do để ăn mừng sau hành trình đưa bộ phim đến với khán giả. Bởi vậy, lời nhắn của Tiến Luật về chuyện đạo diễn chiêu đãi anh em cũng có thể xem như một màn ăn mừng theo phong cách rất riêng của nam diễn viên. Thay vì nói những lời hoa mỹ về thành tích phòng vé, anh chọn cách nhắc khéo một quyền lợi thiết thực cho cả đoàn.

Bộ phim do Trung Lùn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành, Nguyễn Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phi... Thành tích hiện tại cũng giúp hành trình cinetour của đoàn phim nhận được thêm sự chú ý từ khán giả.