Tiến Linh sáng cửa trở lại đội tuyển Việt Nam

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Asian Cup 2027 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng HLV Kim Sang-sik lại đang gặp khó khăn về nhân sự ở hàng công của tuyển Việt Nam.

Xuân Son và Hoàng Hên đều đang bị chấn thương.

Tổn thất đầu tiên là việc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể thi đấu trong hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027 gặp UAE và Hàn Quốc do án treo giò của AFC.

Án phạt này xuất phát từ tấm thẻ đỏ trực tiếp Đình Bắc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 gặp Hàn Quốc. Do cầu thủ này không còn cơ hội thực hiện án phạt ở giải U23 tiếp theo nên án treo giò được chuyển sang những trận chính thức thuộc hệ thống AFC ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Việc thiếu Đình Bắc trong hai trận đấu được dự báo rất khó khăn là tổn thất nặng nề với HLV Kim Sang-sik. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội hiện là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất trên hàng công tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, những phương án khác trên hàng công của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng liên tiếp gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Do đó, khả năng Xuân Son có thể trở lại với trạng thái tốt nhất trước Asian Cup 2027 vẫn là vấn đề HLV Kim Sang-sik phải theo dõi sát sao. Ngay cả khi bình phục chấn thương theo đúng kế hoạch, tiền đạo này vẫn cần thời gian lấy lại cảm giác bóng và thể trạng thi đấu.

Một cầu thủ đa năng khác trên hàng công tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên cũng đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này bị rách cơ bụng chân trái và cần tối thiểu một tháng để hồi phục.

Nguyễn Tài Lộc cũng chưa thể thi đấu khi bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước. Cầu thủ này dự kiến cần khoảng 3 tuần để có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Như vậy, hàng công tuyển Việt Nam đang thiếu cùng lúc nhiều phương án mà HLV Kim Sang-sik từng sử dụng trong thời gian qua. Điều này buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tính đến việc mở rộng danh sách lựa chọn trước những đợt tập trung tiếp theo.

Trong hoàn cảnh ấy, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nổi lên như một trong những phương án chất lượng nhất.

Tiến Linh hoàn toàn có thể trở lại tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Tiền đạo sinh năm 1997 đã không góp mặt ở hai giải đấu gần đây của tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung gần nhất, HLV Kim Sang-sik lựa chọn những cầu thủ như Xuân Son, Đình Bắc, Phạm Gia Hưng hay Williams Minh Hoàng cho hàng công.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể khi nhiều cầu thủ đang có dấu hiệu bị quá tải hoặc chưa thể thi đấu vì chấn thương.

Trong khi đó, Tiến Linh vẫn đang được thi đấu thường xuyên trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Sau hai vòng đầu V-League mùa này, tiền đạo này có 1 bàn thắng.

Con số đó chưa đủ để khẳng định anh đã trở lại phong độ cao nhất, nhưng việc duy trì thi đấu ở cấp CLB vẫn giúp Tiến Linh có cơ sở cạnh tranh một suất lên tuyển.

Điểm mạnh của Tiến Linh nằm ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh đã trải qua nhiều giải đấu lớn trong màu áo tuyển Việt Nam và quen với áp lực ở những trận đấu quan trọng.

Bản thân Tiến Linh cũng luôn khẳng định sẽ nỗ lực để có thể cạnh tranh vị trí trong màu áo tuyển Việt Nam.

“Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở lại đội tuyển, cống hiến nhiều hơn cho câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam”, tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ.

Cơ hội dành cho Tiến Linh có thể đến ngay trong đợt tập trung tháng 11 khi tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Sau đó, đội tuyển còn có trận giao hữu với Qatar vào tháng 1/2027 trước Asian Cup.

Nếu được trao cơ hội và thể hiện tốt, Tiến Linh rất có thể sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển dự Asian Cup 2027.