Tiền Iran xuống kỷ lục, 2,5 triệu rial quy đổi được 1 USD

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Chỉ trong 1 ngày trước đó, đồng tiền này đã lập đỉnh suy yếu mới ở mức 2,418 triệu rial/USD. Như vậy, chưa đầy 24 giờ, đồng USD tiếp tục tăng thêm hơn 80.000 rial, tương đương hơn 3%, cho thấy đà mất giá chưa có dấu hiệu chững lại.

Đồng EUR và bảng Anh cũng lần lượt tăng lên khoảng 2,77 triệu rial và 3,23 triệu rial.

Sự suy yếu của đồng nội tệ đang nhanh chóng lan sang đời sống kinh tế khi chi phí nhập khẩu nguyên liệu, thuốc men và hàng tiêu dùng tăng mạnh, kéo theo áp lực giá cả đối với thực phẩm, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Người lao động và nhóm thu nhập cố định chịu tác động rõ rệt khi sức mua suy giảm.

Theo các phân tích thị trường, tình trạng này xuất phát từ lạm phát cao kéo dài, sản xuất suy giảm, hạn chế thương mại và khó khăn trong tiếp cận ngoại tệ. Các biện pháp siết xuất khẩu dầu và dòng tiền từ bên ngoài cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung USD.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Iran tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường ngoại hối, bao gồm các biện pháp đình chỉ tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch ngoại tệ và vàng không chính thức nhằm hạn chế đầu cơ và ổn định tỷ giá.