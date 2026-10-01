Tiện ích vượt trội khi nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID

Trước đây, thay vì phải đến các điểm chi trả tập trung cố định theo lịch của bưu điện hay cơ quan BHXH, thì từ ngày 28/9/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội không cần tốn thời gian đi lại và chờ đợi mà có thể đăng ký nhận tiền thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, người dân không cần phải chuẩn bị các bộ hồ sơ giấy tờ phức tạp mà chỉ cần đăng ký trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh thông qua mục "An sinh xã hội" của ứng dụng VNeID mức độ 2 chỉ với 5 bước đơn giản:

1️⃣ Đăng nhập VNeID, chọn “An sinh xã hội”

2️⃣ Chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”

3️⃣ Nhập Passcode và chọn tài khoản ngân hàng liên kết

4️⃣ Kiểm tra, xác nhận thông tin và đồng ý chia sẻ dữ liệu

5️⃣ Gửi thông tin đăng ký và chờ hệ thống thông báo tiếp nhận.

Bảng hướng dẫn nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID

Có thể nói, tính năng vượt trội của việc nhận lương hưu qua VNeID đó là linh hoạt, đa dạng hình thức liên kết nhận tiền: Người dân không bắt buộc phải mở một tài khoản ngân hàng mới. Tính năng "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID cho phép tích hợp linh hoạt 1 trong 3 loại hình: Tài khoản ngân hàng thông thường, Ví điện tử, hoặc Tài khoản tiền di động (Mobile Money). Theo đó, người dân được tùy chọn kết nối 1 trong 3 loại tài khoản chính chủ phù hợp nhất với thói quen sử dụng của mình. Khi áp dụng tiện ích này, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản được liên kết. Người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể ở nhà vui vầy cùng con cháu hay đi du lịch mà vẫn nhận được tiền đúng ngày.

Ngoài ra, người dân có thể đổi thông tin nhận tiền trực tuyến chỉ trong vài phút: Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi số tài khoản hoặc đổi ngân hàng như trước, người hưởng lương hưu hiện tại có thể chủ động thao tác thay đổi số tài khoản nhận tiền ngay trên ứng dụng VNeID. Hệ thống sẽ tự động xác thực trực tuyến dữ liệu với ngân hàng.

Đáng nói, tiện ích này mang lại tính an toàn tuyệt đối, bảo mật chính chủ. Để nhận lương hưu qua phương thức này, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID. Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị người khác mạo danh, nhận nhầm hoặc thất lạc tiền lương.

Ngoài ra, tiện ích này còn giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội dễ dàng theo dõi lịch sử nhận tiền, biến động số dư và các khoản hỗ trợ an sinh khác từ ngân sách Nhà nước một cách rõ ràng. Bên cạnh lương hưu, tài khoản này còn dùng để nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội hoặc tiền hỗ trợ từ thiện sau này.

Được biết, hiện nay phương thức nhận lương hưu qua VNeID là hình thức bổ sung và không bắt buộc ngay lập tức. Những người chưa có tài khoản định danh hoặc chưa kịp tích hợp vẫn sẽ được cơ quan chức năng chi trả đầy đủ qua các kênh truyền thống (như nhận tiền mặt hoặc thẻ ATM thông thường).

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TPHCM khuyến khích người dân sử dụng tiện ích Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, đồng thời lưu ý khi tiến hành các thao tác đăng ký, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng trước khi xác nhận đăng ký.

Việc áp dụng công nghệ vào chi trả an sinh xã hội không chỉ giúp tiết kiệm công sức cho người dân, mà còn xây dựng một xã hội số văn minh, minh bạch và an toàn.