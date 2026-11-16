Tiện ích từ sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Cơ quan BHXH tích cực hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số. Ảnh: DIỆP NHƯ

Giảm thủ tục giấy tờ

BHXH thành phố đã ban hành Thông báo số 3516/TB-BHXH về việc tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử. Theo đó, cơ quan BHXH thực hiện cấp sổ điện tử đối với các trường hợp phát sinh như thay đổi thông tin cá nhân, điều chỉnh nội dung đã ghi, gộp sổ hoặc xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được bảo lưu.

Đối với người đang tham gia BHXH hoặc đã bảo lưu thời gian đóng trước thời điểm thông báo nhưng chưa được cấp sổ điện tử, vẫn tiếp tục sử dụng sổ giấy và tờ rời để thực hiện các giao dịch theo quy định. Người đã được cấp sổ điện tử sử dụng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thu, cấp sổ, thẻ và giải quyết chế độ BHXH, BHTN; không phải nộp lại sổ giấy hoặc tờ rời trong các giao dịch thuộc phạm vi quy định.

Trường hợp có nhu cầu, người tham gia vẫn có thể đề nghị cơ quan BHXH in sổ giấy. Dù sử dụng sổ giấy hay sổ điện tử, quyền lợi về thời gian tham gia và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN vẫn được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Sổ BHXH điện tử tạo điều kiện để người tham gia thuận tiện hơn trong tra cứu, quản lý thông tin cá nhân.

Theo chị Trần Thị Thanh Thủy, công nhân bộ phận sản xuất đồ chơi trẻ em, Công ty TNHH Kỹ thuật Yichuang (Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu), ứng dụng VssID giúp chị chủ động theo dõi quá trình tham gia BHXH ngay trên điện thoại. Thay vì chờ doanh nghiệp cung cấp thông tin hoặc liên hệ cơ quan BHXH thì chị có thể thường xuyên kiểm tra dữ liệu của mình, kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác để đề nghị điều chỉnh.

Ngoài việc thuận tiện tra cứu, số hóa thông tin, sổ BHXH điện tử còn góp phần giảm thủ tục giấy tờ trong các giao dịch. Anh Nguyễn Hồng Thanh (công chức nhà nước, phường Hải Châu) cho rằng, sử dụng sổ BHXH điện tử sẽ hạn chế việc phải mang theo hoặc xuất trình nhiều loại giấy tờ, nhất là thông tin được lưu trữ trên môi trường điện tử cũng giảm nguy cơ thất lạc, không lo hư hỏng như sổ giấy.

Sổ BHXH điện tử cũng giúp anh thuận tiện kiểm tra quá trình đóng BHXH. “Tôi mong muốn ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng các thủ tục được thực hiện trực tuyến để người tham gia tiết kiệm thời gian, công sức khi giải quyết các chế độ, chính sách”, anh Thanh nói.

Những chia sẻ trên cho thấy, việc số hóa thông tin BHXH không chỉ thay đổi cách lưu trữ mà còn giúp người lao động chủ động hơn trong giám sát quá trình tham gia, bảo vệ quyền lợi của mình. Việc thường xuyên kiểm tra dữ liệu cũng giúp người tham gia kịp thời phát hiện sai sót, phản ánh với đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được xử lý.

Ngoài việc thuận tiện tra cứu, số hóa thông tin, sổ BHXH điện tử còn góp phần giảm thủ tục giấy tờ trong các giao dịch. Ảnh: DIỆP NHƯ

Hướng dẫn người lao động

Để sử dụng sổ BHXH điện tử và các tiện ích liên quan, người tham gia cần cài đặt, đăng ký ứng dụng VssID và tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; đồng thời cung cấp chính xác địa chỉ thư điện tử (email) cá nhân cho đơn vị sử dụng lao động cập nhật với cơ quan BHXH. Email là tài khoản do cá nhân sở hữu, quản lý; không sử dụng email chung của cơ quan, đơn vị.

Người tham gia phải bảo mật thông tin đăng nhập, không chia sẻ mật khẩu cho người khác. Đối với doanh nghiệp cần kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi gửi cơ quan BHXH, đồng thời trực tiếp hỗ trợ những lao động chưa quen sử dụng ứng dụng số.

Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết, tính đến đầu tháng 10/2026, toàn thành phố có 619.153 người tham gia BHXH, chiếm 43,04% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, 546.331 người tham gia BHXH bắt buộc và 72.822 người tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới rất cần sự phối hợp tích cực của cơ quan BHXH, doanh nghiệp và chính người tham gia. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý để được hỗ trợ.

“Việc triển khai sổ BHXH điện tử là một bước trong lộ trình chuyển đổi số của ngành BHXH, hướng đến phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.

Để những tiện ích này thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh nỗ lực của cơ quan BHXH, sự phối hợp của doanh nghiệp và ý thức chủ động cập nhật, kiểm tra thông tin của người lao động có vai trò quan trọng. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia”, ông Quân nhìn nhận.