Tiện ích số và hành trình đưa chính quyền đến gần dân ở xã Trùng Khánh

Trở lại làm thủ tục khai tử cho người thân sau nhiều năm, ông Nông Văn Nghiêm, xóm Co Sầu 1, xã Trùng Khánh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách giải quyết công việc tại cơ quan hành chính. Trước đây, để hoàn tất các thủ tục liên quan, ông phải đến nhiều bộ phận, từ tư pháp, công an đến cơ quan phụ trách chế độ, chính sách. Mỗi nơi giải quyết một phần việc, người dân phải tự tìm hiểu trình tự, chuẩn bị giấy tờ và mất nhiều thời gian đi lại. Lần này, ông đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp các nội dung cần thiết ngay tại một đầu mối.

Sự thay đổi được ông Nghiêm cảm nhận từ chính công việc của gia đình cũng là một trong những mục tiêu đặt ra khi tổ chức lại hoạt động của chính quyền cơ sở. Việc tiếp nhận TTHC tại một đầu mối giúp người dân có địa chỉ rõ ràng để liên hệ, được hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện và cách thức nhận kết quả. Đối với những thủ tục liên quan đến nhiều lĩnh vực, việc tổ chức tiếp nhận tập trung còn tạo điều kiện để các bộ phận chuyên môn phối hợp xử lý, giảm khó khăn cho người dân trong quá trình giải quyết công việc.

Cùng với đổi mới cách tiếp nhận hồ sơ, các tiện ích số đang mở rộng khả năng giải quyết thủ tục từ xa. Anh Hoàng Lương Tư, xóm Co Sầu 2 đã tiếp cận phương thức này khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Do đặc thù công việc, anh Tư khó thu xếp thời gian đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Sau khi được Tổ chuyển đổi số hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thao tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, anh có thể tự sử dụng điện thoại để thực hiện các bước cần thiết. Hồ sơ được gửi trực tuyến, khi có lịch hẹn, anh đến Trung tâm nhận kết quả.

Anh Tư cho biết: Bây giờ tôi đăng ký giấy phép kinh doanh không phải đến tận nơi, có thể gửi hồ sơ trên điện thoại, rất nhanh, không mất thời gian đi lại. Trung tâm hẹn khoảng 7 ngày sau đến lấy kết quả. Với người bận công việc như tôi, cách làm này rất thuận tiện.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trùng Khánh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Những chuyển biến này không đơn thuần đến từ việc đưa TTHC lên môi trường điện tử. Thông qua hoạt động của Tổ chuyển đổi số, người dân được hướng dẫn sử dụng các tiện ích số gắn với nhu cầu giải quyết công việc hằng ngày. Việc hỗ trợ từ những thao tác ban đầu giúp người dân từng bước làm quen, tiến tới tự thực hiện hồ sơ trực tuyến, hạn chế phụ thuộc vào hướng dẫn trực tiếp trong những lần giao dịch tiếp theo. Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện và khả năng sử dụng công nghệ của người dân còn có sự khác nhau.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 1.810 hồ sơ, trong đó 95% được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%; dữ liệu sau số hóa được tái sử dụng đạt 95%. Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ, số hóa hồ sơ đã được chú trọng trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại địa phương.

Điểm đáng quan tâm không chỉ nằm ở tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mà còn ở khả năng khai thác, sử dụng lại dữ liệu đã được số hóa. Khi thông tin được lưu trữ, kết nối và tái sử dụng theo quy định, các cơ quan có thêm điều kiện tra cứu, đối chiếu trong quá trình xử lý công việc, từng bước hạn chế những thao tác trùng lặp.

Cùng với kết quả đạt được, yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ đang được Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trùng Khánh Nông Văn Hiệp cho biết: Đơn vị tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, nâng cao tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để đăng nhập cổng dịch vụ công, quét mã QR và thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua các ứng dụng phù hợp.

Theo ông Hiệp, mục tiêu là từng bước giúp người dân tự tin thực hiện các TTHC ngay tại nhà, giảm nhu cầu phải trực tiếp đến Trung tâm khi không cần thiết. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ phải đi cùng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ. Trung tâm xác định yếu tố con người giữ vai trò quyết định, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu hoặc chậm trễ giải quyết hồ sơ không rõ lý do, xây dựng hình ảnh chính quyền cấp xã thân thiện, hết lòng phục vụ nhân dân.

Xã tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.