Tiện ích của Hanoi Smart Police được đánh giá cao tại cuộc thi quốc tế Data for Life

Video hướng dẫn chi tiết sử dụng các tính năng của Hanoi Smart Police

779 cuộc gọi khẩn cấp SOS đã được gửi đi từ điện thoại của người dân Thủ đô. Đằng sau mỗi tín hiệu báo động đó là một tình huống cần lực lượng Công an có mặt tức thời. Nhiều vụ việc khẩn cấp ngoài đời thực đã được tiếp nhận và giải quyết ngay tại hiện trường từ những cú chạm màn hình như thế.

Tại buổi cố vấn chuyên môn của Cuộc thi quốc tế Data for Life mùa 4 diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây, cách thức xử lý một tín hiệu cầu cứu trong số 779 cuộc gọi ấy được Đội thi Hanoi Smart Police tái hiện trực tiếp trên ba thiết bị. Khi người dùng mở ứng dụng trên điện thoại rồi nhấn giữ nút SOS trong ba giây, camera lập tức tự động ghi hình.

Tọa độ GPS kèm âm thanh và luồng video trực tiếp từ hiện trường được đẩy thẳng về màn hình máy tính của cán bộ trực ban. Tại các khu vực công cộng hay hầm đi bộ, người dân cũng có thể nhấn nút SOS cố định tích hợp sẵn camera để phát tín hiệu tương tự.

Trên màn hình trang quản trị của trực ban Công an phường Bạch Mai, cửa sổ video hiện rõ cảnh tượng tại khu vực ngõ Tô Hoàng. Cán bộ trực ban kéo thanh trượt quét lực lượng trong bán kính 1.000m.

Đội thi Hanoi Smart Police của Công an thành phố Hà Nội kiểm tra quy trình kết nối thời gian thực giữa điện thoại người dân, máy tính trực ban và thiết bị của tổ tuần tra tại Cuộc thi quốc tế Data for Life 2026.

Bản đồ số lập tức hiển thị hai tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần đó. Một tổ tuần tra cách vị trí người báo tin 215m. Đội tuần tra số 9 cách hiện trường 491m với thời gian di chuyển dự kiến là 2 phút 19 giây.

Cán bộ trực ban tích chọn cả hai tổ rồi bấm nút gửi lệnh điều động. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của chiến sĩ thuộc Đội tuần tra số 9 nhận đầy đủ lộ trình di chuyển trên bản đồ để lập tức lên đường.

Thao tác điều phối chỉ mất vài chục giây này đã giải quyết dứt điểm sự rời rạc của phương thức báo tin cũ. Trước đây, khi gặp sự cố về an ninh trật tự, người dân thường gọi điện thoại, nhắn tin, đăng lên mạng xã hội, báo tại chỗ hoặc tìm đến trụ sở Công an. Các nguồn tin này bị phân mảnh và thiếu tính liên thông. Trực ban cơ sở cũng không có dữ liệu vị trí của các tổ tuần tra theo thời gian thực để điều động người ở gần nhất tới hỗ trợ.

Để khắc phục điểm nghẽn đó, Đội thi của Công an thành phố Hà Nội đã phát triển nền tảng Hanoi Smart Police và tích hợp thẳng vào ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi. Do ứng dụng iHanoi đã có hơn 6,5 triệu tài khoản và sử dụng định danh điện tử VNeID mức 2, người dân có thể dùng ngay tiện ích mới mà không cần cài đặt thêm phần mềm khác. Hệ thống kết nối đồng bộ giữa ứng dụng của người dân, trang quản trị của cán bộ trực ban và ứng dụng riêng dành cho tổ tuần tra.

Chia sẻ về mục tiêu xây dựng hệ thống, Đại tá, PGS.TS Hoàng Trọng Lực, đại diện Đội thi Hanoi Smart Police của Công an thành phố Hà Nội cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng Ban Chỉ đạo 57 mong muốn tạo ra một nền tảng số thuận lợi nhất cho người dân. Nền tảng này đóng vai trò kết nối liên thông tất cả cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ các dịch vụ công và tác chiến trên không gian mạng vì lợi ích của nhân dân.

Tính năng nút bấm SOS của Hanoi Smart Police rất hữu ích cho người dân

Theo Đại tá, PGS.TS Hoàng Trọng Lực, đội ngũ phát triển đã xây dựng năm tính năng cơ bản trên Hanoi Smart Police. Bên cạnh tính năng SOS khẩn cấp, người dân có thể phản ánh hiện trường về an ninh trật tự, đặt lịch hẹn tiếp công dân, tra cứu dịch vụ công cùng các thông tin nghiệp vụ như bản đồ số, camera giao thông hay trợ lý AI. Tính năng thứ năm là cung cấp thông tin cảnh báo về tình hình tội phạm, nhất là các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.

Sau hơn một tháng triển khai thực tế trên toàn bộ 126 xã, phường của thành phố Hà Nội, nền tảng này đã nhận được phản hồi tích cực từ người sử dụng. Nếu tại thời điểm ghi hình phóng sự ở cuộc thi, hệ thống ghi nhận trên 49.000 tài khoản và hơn 700 cuộc gọi SOS, thì theo số liệu thống kê mới nhất, con số này đã tăng lên 61.670 tài khoản với 111.569 lượt truy cập. Toàn bộ 779 cuộc gọi khẩn cấp SOS gửi về hệ thống đều được tiếp nhận và xử lý trên quy trình số với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sáng kiến của Công an Hà Nội

Trực tiếp xem xét quy trình vận hành sản phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, sáng kiến của Công an Hà Nội đã giải quyết đúng bài toán kết nối liên thông và biến dữ liệu thành công cụ phục vụ quản lý, điều hành cũng như nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông Phạm Đức Nghiệm phân tích rằng các tiện ích tích hợp trong ứng dụng iHanoi sẽ giúp từng bước tạo dựng môi trường an sinh thuận lợi, đưa Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống. Trước những vấn đề về an ninh phi truyền thống, mỗi người dân khi tương tác trên nền tảng sẽ trở thành một cánh tay nối dài của lực lượng chức năng để phản ánh và trao đổi trực tiếp với chính quyền cùng cơ quan Công an.

Điểm chạm của người dùng chính là minh chứng rõ rệt nhất cho hiệu quả của các giải pháp công nghệ.

Trên mặt bàn làm việc của đội thi, bản đồ số của Trung tâm chỉ huy thành phố Hà Nội vẫn liên tục cập nhật vị trí các mũi tuần tra cơ sở. Khoảng cách từ lúc người dân gặp chuyện trên phố đến khi người chiến sĩ Công an có mặt hiện chỉ còn cách nhau một thao tác nhấn giữ màn hình trong ba giây