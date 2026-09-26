Tiến hành lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Ban Chỉ đạo 515 triển khai nhiệm vụ thiêng liêng này.

Các đại biểu làm lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường An Xuyên).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ dành phút tưởng niệm, trọn lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu thành kính tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ngay sau nghi thức dâng hương, Đội lấy mẫu thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau khẩn trương bắt tay vào công tác khai quật, thu thập sinh phẩm.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hiện là nơi yên nghỉ của 1.125 Anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, lực lượng làm nhiệm vụ đặt mục tiêu đến ngày 30/9 sẽ hoàn thành thu thập sinh phẩm tại 250 phần mộ chưa xác định thông tin.

Tính đến nay, các lực lượng chuyên trách đã cẩn trọng khai quật 3.184/3.464 phần mộ chưa có thông tin tại 11 nghĩa trang. Trong đó, tỷ lệ lấy mẫu sinh phẩm thành công đạt 73,8%.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường An Xuyên) là nơi yên nghỉ của 1.125 liệt sĩ.

Dự kiến công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường An Xuyên) sẽ hoàn thành vào ngày 30/9/2026. Như vậy, tỉnh Cà Mau sẽ chính thức hoàn thành nhiệm vụ thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu của Ban Chỉ đạo 515 Trung ương.

Đội lấy mẫu tiến hành khai quật tại 250 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Thông tin về quy trình xử lý tiếp theo, Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, cho biết: “Các mẫu hài cốt sau khi thu thập sẽ được lưu giữ tạm thời tại Đội lâm thời của tỉnh, sau đó vận chuyển, bàn giao cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Dự kiến ngày 5/10, Quân khu 9 sẽ tổ chức vận chuyển số mẫu này bằng chuyên cơ của Quân chủng Phòng không - Không quân, tập trung làm lễ tại Cần Thơ trước khi đưa ra Hà Nội bàn giao cho các cơ quan giám định ADN”.

Tổ Y tế tiến hành lấy mẫu, tìm mẫu sinh phẩm.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đội lấy mẫu duy trì 8 tổ chuyên môn hoạt động bài bản, khoa học. Mỗi thao tác của lực lượng làm nhiệm vụ đều tỉ mỉ, thu gom từng mẫu sinh phẩm đến nâng niu từng di vật còn lại dưới lòng đất.

Từng thông tin của những liệt sĩ “chưa xác định thông tin” được số hoá cẩn thận.

Trực tiếp làm nhiệm vụ khai quật, Trung tá Vương Đắc Phong (Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Mỗi kỷ vật được tìm thấy đều khiến anh em trong đội rất xúc động. Chúng tôi luôn trân trọng bảo quản cẩn thận từng di vật với tâm nguyện làm sao nhanh nhất có thể đưa hài cốt các chú, các bác về đoàn tụ với gia đình”.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bìa trái); đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng tổ vận chuyển đưa hài cốt liệt sĩ về nơi lấy mẫu sinh phẩm.

Hành trình thu thập sinh phẩm phục vụ giám định ADN là công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và trách nhiệm cao độ. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu trên toàn tỉnh không chỉ góp phần từng bước khôi phục danh tính, “trả lại tên” cho các Anh hùng liệt sĩ, mà còn đáp ứng niềm mòn mỏi ngóng chờ nhiều năm qua của các gia đình thân nhân, xoa dịu phần nào những vết thương do chiến tranh để lại./.