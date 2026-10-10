Tiến hành kiểm tra xe tải, cảnh sát phát hiện thứ 'kinh dị' trong 7 thùng phi

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Bình Nguyên phát hiện một xe ô tô vận chuyển lòng lợn bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Lực lượng Công an làm việc với tài xế xe tải.

Cụ thể, vào hồi 12h20 cùng ngày, tại Quốc lộ 2, đoạn qua thôn Sơn Phổ, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Bình Nguyên tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 99C-215.xx, phát hiện trên xe đang vận chuyển 820kg nội tạng động vật (lòng lợn).

Số lòng lợn trên được chứa trong 7 thùng phi nhựa và 3 rổ nhựa, bốc mùi hôi thối, ruồi bám trên bề mặt. Tại thời điểm kiểm tra, Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan và giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số sản phẩm động vật trên.

Qua kiểm tra, lái xe Đ.B.M. (sinh năm 1966, trú tại Bắc Ninh) khai nhận đã thu mua lòng lợn tại một số cơ sở giết mổ ở xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ để mang về làm thức ăn nuôi cá.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện, tang vật và hồ sơ vụ việc cho Công an xã Bình Nguyên tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ được.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật cần chấp hành nghiêm quy định về kiểm dịch, an toàn thực phẩm; chỉ thu mua, vận chuyển sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Tuyệt đối không thu mua, vận chuyển, sử dụng sản phẩm động vật đã ôi thiu, bốc mùi hôi thối. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.