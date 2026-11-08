Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong chủ động ứng phó với thiên tai

Theo đó, Cục Tổ chức đề nghị cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu về phòng thủ dân sự và các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

Bộ đội Tiểu đoàn 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) giúp dân dọn dẹp sau lũ tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, ảnh chụp tháng 11-2025. Ảnh: qdnd.vn

Phát huy vai trò của ban chỉ huy phòng thủ dân sự, thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo, thông báo thực trạng tình hình mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, dự báo các tình huống và dự kiến các phương án ứng phó, bảo vệ doanh trại, kho tàng…

Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách khi có tình huống xảy ra. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống nhân dân.

Cùng với đó, kịp thời rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.