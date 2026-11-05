Tiên Hải ưu tiên công nghệ cao để phát triển kinh tế biển

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 5/11, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang làm việc với UBND xã Tiên Hải về định hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2026 (đợt 2) và năm 2027.

Tiên Hải là xã đảo biên giới, có vị trí quan trọng về kinh tế biển, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam. Địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế biển tổng hợp, với các lĩnh vực du lịch biển, đảo; nuôi biển công nghệ cao; khai thác, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Bên cạnh đó, Tiên Hải có lợi thế phát triển du lịch gắn với thương hiệu Quần đảo Hải Tặc và kết nối hành lang Hà Tiên - Tiên Hải - Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm phát triển kinh tế biển, thủy sản bền vững; chuyển đổi số, du lịch thông minh; ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, xã Tiên Hải sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, trường đại học xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thiết thực, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, đảo.