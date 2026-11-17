Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực II thông tin, tính đến cuối tháng 10/2026, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tp.HCM đạt hơn 5,9 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2025 và tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt 5,86 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm trước. Trong tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 67% tổng huy động vốn trên địa bàn. Con số này tăng 13% so với cuối năm 2025.

NHNN khu vực II đánh giá, kết quả tăng trưởng huy động vốn có tác động tích cực đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Nguồn vốn gia tăng giúp các tổ chức tín dụng bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN khu vực II, tăng trưởng nguồn vốn huy động không chỉ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá và thị trường ngoại hối mà còn tác động tích cực đến mặt bằng lãi suất, hỗ trợ định hướng giảm lãi suất của NHNN.

Ở chiều tín dụng, đến cuối tháng 10/2026, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 5,86 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2025 và tăng 18% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh cần thêm nguồn lực phục hồi và mở rộng.

Đáng chú ý, theo NHNN khu vực II, đến nay, tất cả ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN trong gần một tháng qua.

Cơ quan quản lý cho biết, lãi suất và chất lượng dịch vụ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động huy động vốn và cho vay. Do đó, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất.

Việc duy trì tăng trưởng huy động vốn, song song với điều hành lãi suất phù hợp, được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn lực cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong những tháng còn lại của năm 2026.