Tiền gửi thanh toán của cá nhân tăng trở lại

Tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý I/2026. Ảnh: NHNN

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi thanh toán của cá nhân đạt khoảng 1,316 triệu tỷ đồng vào cuối quý I/2025 và tăng lên khoảng 1,346 triệu tỷ đồng vào cuối quý II. Sau đó, số dư giảm còn khoảng 1,304 triệu tỷ đồng trong quý III và duy trì quanh mức này vào cuối năm.

Sang quý I/2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân giảm xuống khoảng 1,199 triệu tỷ đồng, trước khi phục hồi lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Tiền gửi thanh toán là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ thanh toán qua thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Do có thể sử dụng ngay cho giao dịch, đây thường là nguồn tiền được duy trì để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thanh toán thường xuyên.

Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn là 0,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với tiền gửi có kỳ hạn. Vì vậy, tiền gửi thanh toán chủ yếu phục vụ nhu cầu thanh khoản thay vì mục tiêu sinh lời.

Việc tiền gửi thanh toán của cá nhân phục hồi lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng vào cuối quý II/2026, sau khi giảm xuống khoảng 1,199 triệu tỷ đồng trong quý I, cho thấy lượng tiền được người dân duy trì trong tài khoản để phục vụ nhu cầu chi tiêu, thanh toán và giao dịch thường xuyên đã có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sự phục hồi chưa thực sự mạnh.

Trong khi số dư tiền gửi thanh toán chưa trở lại mức cao của năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tiếp tục tăng mạnh.

Đến cuối tháng 6/2026, toàn hệ thống có khoảng 256,7 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, tăng khoảng 7,3 triệu tài khoản so với đầu năm và gần 33 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm 2025.

Có thể thấy, tài khoản thanh toán tiếp tục được mở rộng về quy mô, trong bối cảnh các dịch vụ ngân hàng số, hạ tầng thanh toán và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến./.