Tiền gửi tại NHNN của 28 ngân hàng giảm gần 113.000 tỷ đồng, MB và LPBank dẫn đầu đà giảm

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng thương mại có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, tại ngày 30/09/2026, tổng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đạt 552.282 tỷ đồng, giảm 112.814 tỷ đồng, tương đương 16,96% so với cuối năm 2025.

Có 20 ngân hàng ghi nhận số dư tiền gửi tại NHNN giảm, với tổng mức giảm 204.063 tỷ đồng. Ngược lại, 8 ngân hàng tăng số dư tổng cộng 91.249 tỷ đồng.

Tỷ trọng tiền gửi tại NHNN trên tổng tài sản của nhóm 28 ngân hàng cũng giảm từ 3,11% vào cuối năm 2025 xuống còn 2,32% tại ngày 30/09/2026.

MB là ngân hàng giảm tiền gửi tại NHNN mạnh nhất về giá trị tuyệt đối. Số dư của ngân hàng giảm từ 68.494 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống còn 15.823 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tương ứng giảm 52.671 tỷ đồng, tương đương 76,9%.

LPBank đứng thứ hai khi giảm 34.777 tỷ đồng, tương đương 98,2%, đưa số dư còn 627 tỷ đồng. Riêng MB và LPBank đóng góp gần 43% tổng mức giảm tại 20 ngân hàng có số dư thu hẹp.

Tiếp đến là SHB với mức giảm 25.218 tỷ đồng, HDBank giảm 22.225 tỷ đồng và VietinBank giảm 20.179 tỷ đồng. Tổng cộng, 5 ngân hàng giảm 155.070 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% giá trị giảm của các nhà băng có số dư thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, BIDV tăng 28.088 tỷ đồng (+22,7%), đưa số dư lên 151.718 tỷ đồng, còn Vietcombank tăng 25.792 tỷ đồng (+68,9%), đạt 63.237 tỷ đồng. VPBank và Techcombank cũng tăng lần lượt 12.342 tỷ đồng và 7.821 tỷ đồng.

Xét theo diễn biến từng quý, tiền gửi tại NHNN của 28 ngân hàng không giảm liên tục. Sau khi tăng mạnh trong quý IV/2024 và quý IV/2025, tổng số dư giảm 41,08% trong quý I/2026.

Cụ thể, cuối quý I/2026, tiền gửi tại NHNN của nhóm ngân hàng còn 391.862 tỷ đồng. Đến cuối quý II, con số này tăng lên 525.499 tỷ đồng và tiếp tục đạt 552.282 tỷ đồng vào cuối quý III.

Riêng trong quý III/2026, tổng tiền gửi tại NHNN tăng 26.783 tỷ đồng, tương đương 5,1% so với quý trước, dù có 18 ngân hàng ghi nhận số dư giảm. BIDV tăng 34.424 tỷ đồng trong quý, cao hơn mức tăng ròng của toàn bộ 28 ngân hàng.

So với cùng kỳ năm trước, số dư tiền gửi tại NHNN cuối tháng 9/2026 vẫn cao hơn 27,95%, dù thấp hơn mức ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2025.

Một yếu tố liên quan đến lượng tiền các ngân hàng duy trì tại NHNN là quy định về dự trữ bắt buộc (DTBB). Theo cơ chế này, nghĩa vụ dự trữ phụ thuộc vào quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động, được thực hiện thông qua số dư bình quân tài khoản thanh toán tại NHNN trong kỳ duy trì. Vì vậy, số dư tại thời điểm cuối quý còn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thanh toán và hoạt động điều hòa vốn của từng ngân hàng.

Từ ngày 1/10/2025, Thông tư 23/2025/TT-NHNN bổ sung cơ chế giảm 50% tỷ lệ DTBB đối với các TCTD nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Ngày 10/2/2026, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng thuộc NHNN ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế này đối với Vietcombank, MB, VPBank và HDBank theo phương án chuyển giao được phê duyệt.

Theo cơ chế trên, các ngân hàng đủ điều kiện được giảm 50% tỷ lệ DTBB theo phương án chuyển giao đã được phê duyệt. Nghĩa vụ dự trữ thực tế phụ thuộc vào quy mô nguồn vốn thuộc diện tính dự trữ, cơ cấu kỳ hạn và thời điểm áp dụng đối với từng ngân hàng.

Trong nhóm 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, MB và HDBank ghi nhận tiền gửi tại NHNN giảm so với cuối năm 2025, trong khi Vietcombank và VPBank tăng. Tính chung, số dư của nhóm này giảm ròng 36.763 tỷ đồng, tương đương gần 33% mức giảm của toàn bộ 28 ngân hàng.