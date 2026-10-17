Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục, chủ yếu là của người dân

Tiền gửi lập kỷ lục

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến hết tháng 8, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 17,77 triệu tỷ đồng, tăng hơn 310.000 tỷ đồng so với tháng trước, tương ứng mức tăng 1,78%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư tăng gần 1,26 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương khoảng 7,6%. So với cùng kỳ năm trước, quy mô tiền gửi tăng 11%, cho thấy kênh tiết kiệm ngân hàng tiếp tục thu hút lượng vốn lớn từ nền kinh tế.

Đáng chú ý, tiền gửi dân cư tiếp tục là động lực chính. Cuối tháng 8, số dư tiền gửi của người dân đạt khoảng 11,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 214.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7, tương ứng 1,91%. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Số dư tiền gửi của người dân lập kỷ lục mới khoảng 11,43 triệu tỷ đồng cuối tháng 8.

So với cuối năm 2025, tiền gửi dân cư tăng gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 10,63%. Tỷ trọng tiền gửi của người dân trong tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng cũng tăng từ 62,58% cuối năm ngoái lên khoảng 64,34%.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt khoảng 6,34 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 8, tăng hơn 96.000 tỷ đồng, tương đương 1,54% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy dòng vốn từ khu vực dân cư đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng huy động của hệ thống ngân hàng.

Lãi suất tăng, tiền gửi tiếp tục hấp dẫn

Một trong những yếu tố hỗ trợ đà tăng tiền gửi là mặt bằng lãi suất tiết kiệm đi lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm nay. Nhiều ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất nhằm thu hút nguồn vốn, trong khi một số nhà băng còn đưa ra các mức lãi suất ưu đãi cao hơn thông qua thỏa thuận trực tiếp với khách hàng.

Khoảng một tháng trở lại đây, nhiều ngân hàng tư nhân chào mời khách hàng gửi tiền với lãi suất lên tới 7-9%/năm, áp dụng cho những khoản tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Một số ngân hàng như NCB, LPBank, SHB, HDBank, MSB, MB, MBV và Vikki được ghi nhận áp dụng mức lãi suất 8,5-9,6%/năm đối với một số khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào sản phẩm, điều kiện áp dụng, số tiền gửi và thỏa thuận giữa khách hàng với ngân hàng.

Trong Báo cáo Phác thảo Chiến lược Đầu tư 2027, nhóm phân tích SSI Research nhận định tiền gửi đã phục hồi mạnh sau giai đoạn gần như không tăng trưởng trong quý I/2026. Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9, tiền gửi tăng tới 10,6% so với đầu năm, được hỗ trợ bởi tiến độ giải ngân đầu tư công tăng tốc, giúp dòng tiền từ ngân sách quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm tăng trong khi các kênh đầu tư cạnh tranh như bất động sản, vàng, ngoại tệ và tiền số kém hấp dẫn hơn cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền chảy vào ngân hàng.

Theo SSI Research, tiền gửi có kỳ hạn vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn xét trên cơ sở điều chỉnh rủi ro trong năm 2027, nhất là khi vàng biến động mạnh, thị trường bất động sản chững lại và tiền số chưa có khung pháp lý chi tiết.

Nhóm phân tích dự báo hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu có thể tăng tốc trong năm 2027, trở thành công cụ bổ sung nguồn vốn nhằm thu hẹp chênh lệch giữa tín dụng và huy động.

Dù huy động vốn cải thiện, SSI Research cho rằng áp lực thanh khoản vẫn cần được theo dõi, đặc biệt trong quý IV này, khi nhu cầu tín dụng thường tăng cao vào cuối năm.