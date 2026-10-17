Tiền gửi dân cư tại ngân hàng đạt hơn 11,43 triệu tỷ đồng

Riêng tháng 8, tiền gửi dân cư tăng ròng gần 214.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7, bình quân tăng khoảng 6.900 tỷ đồng mỗi ngày.

Đây là mức tăng theo tháng lớn thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau tháng 6-2026 (tăng khoảng 445.000 tỷ đồng, tương đương 2,62%). Trong tháng 7 tiền gửi dân cư chỉ tăng gần 21.000 tỷ đồng, tương đương 0,12%.

Trong 5 tháng gần nhất, tiền gửi dân cư tăng ròng bình quân 175.000 tỷ đồng mỗi tháng, gấp gần 2,4 lần so với bình quân 5 tháng liền trước.

Từ cuối tháng 4, lãi suất niêm yết cao nhất hệ thống (không tính các khoản tiền gửi lớn hay khách hàng VIP) tăng mạnh lên vùng 7,6-7,8%/năm. Lãi suất ưu đãi thực tế tại nhiều nhà băng dao động từ 8,5-9,5%/năm mà không yêu cầu số tiền tối thiểu, hoặc chỉ dao động quanh 100-200 triệu đồng.

Tính chung, tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 17,77 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 8, tăng khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tương đương 7,6% so với đầu năm.