Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, lãi suất lên 9,5%

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Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7 đạt khoảng 11,22 triệu tỉ đồng, tăng hơn 151.600 tỉ đồng so với cuối tháng 6 và tăng 8,56% so với cuối năm 2025. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, tiền gửi dân cư lần đầu vượt 11 triệu tỉ đồng vào tháng 6.2026. Nếu tính từ tháng 8.2025 đến cuối tháng 7.2026, lượng tiền gửi của người dân đã tăng hơn 3,4 triệu tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế cuối tháng 7 đạt khoảng 6,24 triệu tỉ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2025 nhưng giảm khoảng 130.700 tỉ đồng so với tháng trước.

Lãi suất thực tế lên tới 9,5%/năm

Diễn biến tiền gửi dân cư tăng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức tương đối cao. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của Bộ Tài chính, lãi suất huy động thực tế kỳ hạn 12 tháng tại cuối tháng 7 dao động 8,8-9,5%/năm, cao hơn mức lãi suất niêm yết.

Cần phân biệt mức này với lãi suất niêm yết phổ biến trên bảng biểu của ngân hàng. Lãi suất thực tế có thể cao hơn khi khoản tiền gửi đáp ứng các điều kiện về số dư, kỳ hạn, hình thức gửi hoặc được hưởng chương trình ưu đãi.

Trên thị trường tháng 9, một số ngân hàng tiếp tục đưa ra mức lãi suất trên 9%/năm cho những khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện nhất định. Tuy nhiên, đây là các mức áp dụng cho từng sản phẩm hoặc nhóm khách hàng, không thể xem là mặt bằng lãi suất tiết kiệm chung của toàn hệ thống.

Tín dụng tăng nhanh hơn huy động

Áp lực huy động vốn cũng thể hiện qua chênh lệch giữa tốc độ tăng tín dụng và tiền gửi. Theo số liệu được công bố, đến ngày 28.8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 10,2% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, tiền gửi dân cư đến cuối tháng 7 mới tăng 8,56% so với cuối năm. Chênh lệch này cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng nhanh, tạo thêm áp lực đối với nguồn vốn huy động của các ngân hàng.

Báo cáo chính thức của Bộ Tài chính cũng cho biết đến cuối tháng 7, dư nợ tín dụng tăng 8,98%, trong khi huy động vốn tăng 5,75%. Lãi suất huy động thực tế kỳ hạn 12 tháng ở mức 8,8-9,5%/năm.

Như vậy, kỷ lục tiền gửi dân cư không chỉ diễn ra trong bối cảnh người dân tiếp tục duy trì lượng tiền lớn tại ngân hàng, mà còn đi cùng mặt bằng lãi suất huy động thực tế tăng lên. Trong thời gian tới, diễn biến lãi suất sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu tín dụng, khả năng cân đối nguồn vốn và điều hành chính sách tiền tệ.