Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Xuân Vững về quê hương
Sáng 12-10, tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa HCLS Trần Xuân Vững, nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Ban CHQS huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên (cũ), hy sinh ngày 30/4/1984 tại khu vực phía Nam điểm cao 1250, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, về quê nhà tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội; đại diện Đội tìm kiếm, quy tập HCLS; thân nhân liệt sĩ.
Liệt sĩ Trần Xuân Vững sinh năm 1961, nhập ngũ năm 1982. Ngày 30/4/1984, tại các điểm cao thuộc địa bàn xã Bạch Đích và Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên trước đây, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Ban CHQS huyện Yên Minh đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của địch, bảo vệ trận địa phòng ngự. Trước tương quan lực lượng chênh lệch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại trận địa. Do điều kiện chiến đấu ác liệt, hài cốt các liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Trần Xuân Vững, vẫn nằm lại nơi biên cương suốt nhiều năm.
Sau hơn 42 năm, từ thông tin do các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, chứng kiến đồng đội hy sinh cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được HCLS Trần Xuân Vững cùng nhiều di vật tại khu vực phía Nam Núi Bạc, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ tiễn đưa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Sau lễ tiễn đưa, HCLS Trần Xuân Vững được đưa về quê nhà tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội để cấp ủy, chính quyền, nhân dân và gia đình tổ chức Lễ truy điệu, an táng vào 8 giờ ngày 13/10/2026, đưa liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang quê hương.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202610/tien-dua-hai-cot-liet-si-tran-xuan-vung-ve-que-huong-b793763/