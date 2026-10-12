Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Xuân Vững về quê hương

Các đại biểu và thân nhân liệt sĩ Trần Xuân Vững dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Liệt sĩ Trần Xuân Vững sinh năm 1961, nhập ngũ năm 1982. Ngày 30/4/1984, tại các điểm cao thuộc địa bàn xã Bạch Đích và Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên trước đây, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Ban CHQS huyện Yên Minh đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của địch, bảo vệ trận địa phòng ngự. Trước tương quan lực lượng chênh lệch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại trận địa. Do điều kiện chiến đấu ác liệt, hài cốt các liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Trần Xuân Vững, vẫn nằm lại nơi biên cương suốt nhiều năm.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Xuân Vững dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Sau hơn 42 năm, từ thông tin do các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, chứng kiến đồng đội hy sinh cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được HCLS Trần Xuân Vững cùng nhiều di vật tại khu vực phía Nam Núi Bạc, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ Trần Xuân Vững từ Nhà quàn ra xe di chuyển về quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ tiễn đưa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Liệt sĩ Trần Xuân Vững được di chuyển ra xe để trở về quê hương.

Sau lễ tiễn đưa, HCLS Trần Xuân Vững được đưa về quê nhà tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội để cấp ủy, chính quyền, nhân dân và gia đình tổ chức Lễ truy điệu, an táng vào 8 giờ ngày 13/10/2026, đưa liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang quê hương.