Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lỗ Trọng Sang về an nghỉ tại quê nhà
Sáng 13-10, tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lỗ Trọng Sang về quê hương tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.
Liệt sĩ Lỗ Trọng Sang, sinh năm 1957, quê quán thôn Phượng Mao, xã Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 11-1976. Khi hy sinh, đồng chí mang quân hàm Thượng úy, giữ chức vụ Phó Đại đội trưởng về Chính trị, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên. Ngày 30-4-1984, đồng chí anh dũng hy sinh tại điểm cao 1250 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc.
Sau hơn 42 năm nằm lại nơi chiến trường, hài cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập tại điểm cao 1250, phía Nam núi Bạc, xã Bạch Đích.
Tại lễ tiễn đưa, các đại biểu cùng gia đình đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Lỗ Trọng Sang vì độc lập, tự do của Dân tộc. Việc tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn thỏa niềm mong mỏi, khắc khoải suốt nhiều năm qua của gia đình, người thân.
Ngay sau buổi lễ, hài cốt liệt sĩ Lỗ Trọng Sang được di chuyển về quê nhà tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương cùng gia quyến sẽ trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ theo đúng quy định.
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