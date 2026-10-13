Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lỗ Trọng Sang về an nghỉ tại quê nhà

Các đại biểu và thân nhân liệt sĩ thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Liệt sĩ Lỗ Trọng Sang, sinh năm 1957, quê quán thôn Phượng Mao, xã Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 11-1976. Khi hy sinh, đồng chí mang quân hàm Thượng úy, giữ chức vụ Phó Đại đội trưởng về Chính trị, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên. Ngày 30-4-1984, đồng chí anh dũng hy sinh tại điểm cao 1250 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Gia đình thành kính tưởng nhớ liệt sĩ Lỗ Trọng Sang trước giờ tiễn đưa hài cốt về quê nhà.

Sau hơn 42 năm nằm lại nơi chiến trường, hài cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập tại điểm cao 1250, phía Nam núi Bạc, xã Bạch Đích.

Tại lễ tiễn đưa, các đại biểu cùng gia đình đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Lỗ Trọng Sang vì độc lập, tự do của Dân tộc. Việc tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn thỏa niềm mong mỏi, khắc khoải suốt nhiều năm qua của gia đình, người thân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ Lỗ Trọng Sang về quê hương.

Ngay sau buổi lễ, hài cốt liệt sĩ Lỗ Trọng Sang được di chuyển về quê nhà tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương cùng gia quyến sẽ trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ theo đúng quy định.