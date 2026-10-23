Tiến độ thi công Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò

Phối cảnh Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. (Ảnh: TC)

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò có tổng diện tích khu hậu phương cảng sau điều chỉnh là 32,83ha, gồm 18,76ha giai đoạn một và 14,07ha mở rộng.

Đối với giai đoạn một, đã phê duyệt phương án bồi thường cho 340 hộ dân, tổng kinh phí 38,4 tỷ đồng; thực hiện giải phóng mặt bằng 191.643,4m²; ban hành quyết định thu hồi đất đối với 182.550,6m² và quyết định cho thuê đất đối với 99.129,1m².

Đối với phần mở rộng 14,07ha, khu vực phía đông đã đo đạc ngoại nghiệp 7,31ha, trong đó 5,85ha trong ranh giới dự án và 1,46ha ngoài ranh; khu vực phía tây khoảng 7,39ha đang được đo đạc; khu vực giáp đường D4 khoảng 0,83ha dự kiến hoàn thiện hồ sơ đo đạc trước ngày 30/10/2026.

Về thủ tục giao khu vực biển đối với 208,04ha mặt nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công vào ngày 19/12/2025. (Ảnh: BP)

Về 5 mỏ đất, cát, đá, sỏi được đề xuất phục vụ thi công: Mỏ đất san lấp Núi Con đã được cấp Giấy phép khai thác. Mỏ đá xây dựng núi Thần Lĩnh đã hoàn thành thăm dò thực địa và đang lập báo cáo kết quả. Mỏ cát, sỏi Xuân Lâm đang được chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thăm dò. Mỏ cát sỏi sông Giăng đang rà soát ranh giới do chồng lấn đất dân và khu di tích.

Đối với cát biển nạo vét luồng Lạch Quèn, phương án nạo vét đang được hoàn thiện.

Tại hiện trường, công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với khu hậu phương 32,83ha và khu mặt nước 208,04ha đã hoàn thành. Nhà đầu tư đã huy động phương tiện, thiết bị phục vụ thi công; hoàn thành đường dây 35 kV, các trạm biến áp, đường công vụ từ Quốc lộ 7C đến mép nước và lắp đặt hai trạm trộn bê-tông công suất 90m³/giờ.

Đối với hạng mục chính, khối lượng bóc hữu cơ, san lấp khu hậu phương giai đoạn một đạt khoảng 367.000/542.000m³, tương đương 67,71% theo báo cáo ngày 7/10/2026. Hạng mục cầu dẫn và cầu cảng đang thi công đường công vụ phục vụ cọc khoan nhồi từ mố M0 đến trụ T4.

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công vào ngày 19/12/2025. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 9,5 triệu tấn/năm; đóng góp ngân sách nhà nước bình quân hằng năm khoảng 100 tỷ đồng.