Dự án tái định cư tại bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai có 16/16 nhà đã xây dựng xong vào ở ổn định. (Ảnh: THÀNH CHUNG)

Năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đầu tư thực hiện 11 dự án xây dựng khu tái định cư tập trung; trong đó có 8 dự án đã được phê duyệt và thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai sau bão và mưa lũ năm 2025.

Theo báo cáo của Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An (tính đến ngày 16/11) cho biết: Dự án tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, mục tiêu bố trí cho 10 hộ dân, được tổ chức triển khai thi công từ tháng 7/2026.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% khối lượng xây lắp. Ủy ban nhân dân xã Con Cuông đã phân lô và tổ chức bốc thăm cho các hộ dân, có 7 hộ dân đang triển khai xây dựng nhà ở trong vùng dự án.

Dự án tại cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong, xã Mường Típ có 12 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Dự án tại cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong, xã Mường Típ,mục tiêu bố trí cho 23 hộ dân. Đến nay, dự án đã thi công đạt hơn 97% khối lượng. Ủy ban nhân dân xã Mường Típ đã tổ chức bốc thăm, phân lô mặt bằng cho 20/23 hộ dân để di chuyển đến xây dựng nhà ở tại vùng dự án.

Đã có 12 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở; các hộ còn lại đang tập kết vật liệu để triển khai xây dựng trong tháng 11/2026.

Dự án tại cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong, xã Mường Típ, mục tiêu bố trí cho 23 hộ dân. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Dự án tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, mục tiêu bố trí cho 21 hộ dân. Đến nay, dự án đã thi công đạt hơn 95% khối lượng. Ngày 10/7/2026, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức bốc thăm, chia lô cho các hộ dân và hiện các hộ dân đang tập kết vật liệu, chuẩn bị xây dựng nhà.

Dự án tại bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai đã thực hiện 100% khối lượng san nền cho 16 hộ dân, đường giao thông vào khu tái định cư và đường giao thông nội bản, điện sinh hoạt, hệ thống nước sinh hoạt. Có 16/16 nhà đã xây dựng xong vào ở ổn định.

Đối với các hạng mục giai đoạn 2 (gồm: kè chắn bảo vệ nhà dân phía mái ta-luy dương và kè chắn mái ta-luy dương đường giao thông vào khu tái định cư, cống thoát nước bổ sung), dự kiến hoàn thành và giải ngân 100% trước 31/12/2026.

Dự án tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, mục tiêu bố trí cho 82 hộ dân. Đến nay, đã thi công được khoảng 96% khối lượng san nền, hệ thống đường giao thông nội bộ, mương thoát nước,...; các hạng mục còn lại đang triển khai thi công.

Hiện nay, khu vực dự án đã hoàn thành bàn giao 17/82 lô đất cho 17 hộ dân tập kết vật liệu xây dựng nhà ở (đã có 1 hộ vào xây dựng nhà ở tại vùng dự án). Đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành bàn giao các lô đất còn lại cho các hộ dân trong tháng 11/2026.

Một hộ dân bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý dựng nhà tạm bên bờ sông Nậm Nơn, gần vị trí nhà cũ bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Dự án tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, mục tiêu bố trí cho 25 hộ dân. Đến nay, dự án đã thi công hơn 80% khối lượng đào đắp, san nền, hệ thống mương thoát nước và giao thông nội bộ...; các hạng mục còn lại đang triển khai thi công.

Hiện nay, có khoảng 13 lô đã hoàn thiện, đủ điều kiện xây dựng nhà ở; Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các hộ dân xây dựng nhà ở trong tháng 11/2026.

Anh Lữ Văn Bông (sinh năm 1979, bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý) đang chờ ngày được chuyển đến khu tái định cư. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Dự án tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý,mục tiêu bố trí cho 39 hộ dân. Đến nay, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thực hiện và dự án đã thi công đạt hơn 48% khối lượng đào đắp, san nền.

Trong số 8 dự án tái định cư khẩn cấp đang được tỉnh Nghệ An thực hiện, Dự án tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý mục tiêu bố trí số lượng nhà nhiều nhất với 98 hộ dân.

Đến nay, đã thi công được khoảng 95% khối lượng các hạng mục đào đắp, san lấp mặt bằng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa; còn lại các hạng mục khác, như: hệ thống kè chắn, hệ thống cấp nước, hệ thống an toàn giao thông, hạng mục cấp điện đang triển khai.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét hồi tháng 7/2025. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, hiện nay, dự án đã bàn giao 11 lô đất cho 11 hộ dân để tập kết vật liệu xây dựng nhà ở. Đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành bàn giao các lô đất còn lại cho các hộ dân trong tháng 11/2026.

Đối với 3 dự án bố trí ổn định dân cư tập trung tại bản Huồi Cáng (xã Keng Đu), bản Lạ (xã Lượng Minh) và bản Chiêu Lưu 1, xã Chiêu Lưu, Ủy ban nhân dân các xã đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án.