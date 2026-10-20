Tiến độ GPMB dự án đường Vành đai 3 sẽ sớm về đích

Nhường đất ở vì lợi ích chung

Tại thôn Mỹ Nội, xã Phúc Thịnh, gia đình bà Trần Thị Kim Nhung đang tháo dỡ những tài sản cuối cùng trong căn biệt thự ba tầng rộng hơn 200m². Đây là ngôi nhà đã gắn bó với gia đình bà suốt nhiều năm. Tuy nhiên, để phục vụ dự án đường Vành đai 3, gia đình bà đã bàn giao toàn bộ diện tích nhà, đất hơn 300m² cho chính quyền địa phương để phá dỡ, lấy mặt bằng thi công dự án.

Ngôi biệt thự của gia đình bà Trần Thị Kim Nhung đang được tháo dỡ phục vụ dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Bà Trần Thị Kim Nhung chia sẻ rằng, không ai muốn rời nơi mình đã gắn bó từ thời trẻ, nhất là khi tuổi đã cao. Tuy nhiên, vì sự phát triển của đất nước, bà và gia đình sẵn sàng tạo điều kiện để các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (cũng ở thôn Mỹ Nội) đã bàn giao nhà cho chính quyền địa phương để phá dỡ lấy mặt bằng thực hiện dự án. Theo ông Thắng, chủ trương mở đường Vành đai 3 đã được chính quyền thông tin từ khi còn xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh cũ. Qua các cuộc họp và quá trình tuyên truyền, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của dự án nên đã bàn giao đất ở để thực hiện chủ trương của Nhà nước.

Không chỉ gia đình ông Thắng, bà Nhung, những người dân ở thôn Mỹ Nội cũng như nhiều khu vực khác trên địa bàn xã đã bàn giao đất ở để chính quyền thực hiện dự án đường Vành đai 3.

Rời nơi ở quen thuộc sau nhiều năm gắn bó không phải quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, trước chủ trương triển khai công trình giao thông trọng điểm, nhiều hộ dân đã lựa chọn chia sẻ khó khăn, đồng thuận bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung. Những căn nhà được tháo dỡ, những khu đất dần được bàn giao cho thấy sự chia sẻ, đồng lòng của người dân đối với công trình trọng điểm.

Người dân tháo dỡ tài sản để bàn giao nhà thực hiện dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Dự án đường Vành đai 3, đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư, có vai trò kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội phía Bắc Thủ đô. Theo thống kê, dự án có tổng diện tích đất thu hồi 166,16ha, liên quan đến 2.661 hộ dân và tổ chức. Riêng đất ở phải thu hồi là 8,23ha, liên quan đến 647 hộ dân. Quy mô thu hồi lớn, tác động trực tiếp đến nơi ở của nhiều gia đình, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng và giải quyết thấu đáo kiến nghị của người dân.

Công khai chính sách, hỗ trợ người dân ổn định nơi ở mới

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ dự án, xã Phúc Thịnh triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,tăng cường đối thoại, tuyên truyền và giải quyết kiến nghị của các hộ dân.

Hàng loạt nhà ở trên địa bàn xã Phúc Thịnh đã được phá dỡ để thực hiện dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, địa phương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm dân chủ, công bằng, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Xã thường xuyên thông tin tiến độ, giải thích chính sách, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và xem xét khen thưởng các hộ bàn giao mặt bằng sớm theo quy định.

Đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn xã Phúc Thịnh, trong số 532 hộ thuộc diện được thống kê phục vụ công tác bồi thường đất ở, đã có 430 hộ được phê duyệt phương án bồi thường, 303 hộ đã nhận đất tái định cư. Kết quả này tạo cơ sở để địa phương tiếp tục vận động các hộ còn lại hoàn thiện thủ tục, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Bên cạnh công tác bồi thường, xã Phúc Thịnh chú trọng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau khi di chuyển. Các bộ phận chuyên môn được yêu cầu hướng dẫn thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng khi người dân có nhu cầu.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Hà

Địa phương cũng tăng cường kiểm tra hoạt động cung ứng vật liệu xây dựng, giới thiệu các đơn vị cung cấp uy tín, hạn chế tình trạng ép giá hoặc tăng giá bất hợp lý khi nhu cầu xây dựng nhà ở tăng cao. Đồng thời, xã quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm cung cấp những dịch vụ thiết yếu như điện, nước sạch.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, việc hỗ trợ người dân không chỉ dừng ở khâu bàn giao mặt bằng mà còn hướng tới tạo điều kiện để các gia đình sớm ổn định nơi ở mới, yên tâm xây dựng cuộc sống lâu dài.

Trong thời gian tới, UBND xã Phúc Thịnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng rà soát hồ sơ, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức chi trả theo quy định và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Địa phương phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phần đất ở thuộc dự án trên địa bàn trước ngày 31-10-2026, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực từ chính quyền và sự hợp tác, hỗ trợ của người dân, đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án đường Vành đai 3 triển khai đúng kế hoạch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.