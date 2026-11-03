Tiến độ đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Vingroup đầu tư: 10 trụ cầu đã nhô khỏi mặt đất

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được đẩy mạnh thi công tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tập trung vào các hạng mục cầu, cọc khoan nhồi và kết cấu phần dưới, hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng trong năm 2028 và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2029.

Theo cập nhật tiến độ, các nhà thầu đang triển khai thi công tại 45 vị trí trụ cầu trên đoạn tuyến qua Quảng Ninh, với tổng cộng 237 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Riêng khu vực cầu vượt cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đơn vị thi công đã hoàn thành 84 cọc khoan nhồi tại 18 vị trí trụ, đồng thời triển khai 10 bệ trụ và 4 thân trụ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được đẩy mạnh thi công tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Đây là những hạng mục quan trọng trong giai đoạn đầu thi công, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai kết cấu phần trên và từng bước hình thành hệ thống cầu, cầu cạn dọc tuyến.

Song song với hoạt động xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được các địa phương đẩy nhanh. Đến nay, Quảng Ninh đã bàn giao 226,88ha, tương đương khoảng 82% tổng diện tích cần thu hồi, còn lại 46,53ha chưa hoàn thành.

Trong đó, các địa bàn Mạo Khê, Tuần Châu và Uông Bí đã cơ bản hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Tại Hoàng Quế, Yên Tử và Hà An, tỷ lệ bàn giao đạt khoảng 80%. Riêng phường Đông Mai mới hoàn thành khoảng 43%, là một trong những khu vực còn khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Đặc biệt, công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đang chậm so với kế hoạch.

Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên Việt Nam hơn 147.000 tỷ do Vingroup đầu tư. Ảnh: VinSpeed.

Để đảm bảo tiến độ, hoàn thành dự án trong năm 2028 và chính thức khai thác thương mại vào năm 2029, trên tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, chủ đầu tư và các địa phương liên quan đang tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị và tiến độ xử lý đối với từng vị trí cụ thể. Trọng tâm là giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc về đất ở, tài sản trên đất, nuôi trồng thủy sản; đẩy nhanh hoàn thiện quỹ đất tái định cư, phương án di dời các công trình quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, cần khẩn trương xây dựng phương án và tổ chức di dời hệ thống điện, viễn thông, chiếu sáng, nhất là các vị trí đường điện cao thế có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công; rà soát cụ thể từng đoạn tuyến đã có mặt bằng để tổ chức thi công hợp lý; tranh thủ những khu vực đủ điều kiện, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy liên kết kinh tế, du lịch và đô thị giữa Quảng Ninh với các trung tâm lớn của miền Bắc. Do vậy, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành xây dựng trong năm 2028, đưa vào khai thác thương mại từ năm 2029, chủ đầu tư cùng các đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung hơn nữa.