Tiến độ dự án TT Genesis vốn đầu tư 2.850 tỷ đang được chào bán tại Nhà Bè

TT Genesis có tên pháp lý là Khu chung cư Đào Sư Tích, do CTCP Bất động sản Phúc Long – Phước Kiển làm chủ đầu tư. Một số đơn vị tham gia phát triển dự án, gồm CTCP Đầu tư TT Capital, Vietmax Capital, Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group.

Về pháp lý, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần đầu vào tháng 6/2025. Dự án có tổng diện tích khu đất khoảng 18.881,8 m², trong đó diện tích phù hợp quy hoạch là 18.138,8 m². Tổng vốn đầu tư được phê duyệt ở mức 2.850 tỷ đồng, gồm 570 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, tương ứng 20% tổng vốn đầu tư.

Dự án nằm tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũ, nay thuộc xã Nhà Bè, TP HCM. Theo các chỉ tiêu quy hoạch được chấp thuận, dự án gồm khu nhà ở cao tầng và thấp tầng, cùng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Trong đó, khu cao tầng có diện tích 16.594,5 m², khu thấp tầng khoảng 1.544,3 m².

Phần cao tầng được quy hoạch với một khối đế 2 tầng và khối tháp 23 tầng, tổng chiều cao khoảng 89 m. Khu thấp tầng gồm các công trình cao 3-5 tầng. Toàn dự án dự kiến có khoảng 1.443 căn, trong đó 1.426 căn thuộc khu cao tầng và 17 căn thấp tầng. Dân số dự kiến khoảng 3.768 người.

Về tiến độ, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư quy định thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đất đai và xây dựng trong vòng 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương. Thời gian xây dựng cơ bản là 48 tháng và hoàn thành, đưa công trình vào hoạt động trong vòng 60 tháng.

Theo công bố của chủ đầu tư, dự án đã có một số hồ sơ pháp lý như quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên thị trường, TT Genesis đang được giới thiệu với hai phân khu The Lucis và The Maris. Mức giá tham khảo được các đơn vị chào bán giới thiệu từ khoảng 70 triệu đồng/m².

Theo ghi nhận, hiện dự án đang được san lấp mặt bằng, triển khai các hạng mục đầu tiên liên quan đến nền móng, cọc…

Một số đơn vị tự giới thiệu là nhà phân phối, tiến hành tiếp nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm. Số tiền các đơn vị này thu từ khách hàng dao động từ 50 - 100 triệu đồng để giữ chỗ, nhận suất ưu tiên lựa chọn sản phẩm.

Đường đi vào dự án.

Các đơn vị tham gia phát triển TT Genesis là CTCP Đầu tư TT Capital, Cosmos Initia và Koterasu Group cũng từng tham gia phát triển dự án TT Avio tại khu vực Bình Dương cũ. TT Avio nằm trên mặt tiền Tỉnh lộ 743C, phường Dĩ An, TP HCM, có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, diện tích gần 1,6 ha, gồm hai tòa tháp căn hộ. Trong đó, tháp A cao khoảng 30 tầng và tháp B cao khoảng 37 tầng, được đặt tên thương mại là Avis và Orion.