Tiến độ dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh ở Lâm Đồng hiện ra sao?

Dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh tại khu vực La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đang được các đơn vị tập trung thi công, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 32% hợp đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hoàn thiện hạ tầng kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ghi nhận của PV Người Đưa Tin vào ngày 9/10, tại dự án hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động để triển khai các hạng mục đường dẫn, cầu vượt sông và hệ thống thoát nước.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 - cho biết, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 6,82km, tổng mức đầu tư hơn 212,9 tỷ đồng, được khởi công ngày 15/1/2025 và dự kiến hoàn thành vào ngày 15/6/2027 theo hợp đồng.

Trong đó, hạng mục cầu qua sông Dinh có chiều dài toàn cầu 133,1m, rộng 22m, phần xe chạy rộng 17m. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành thi công mố cầu và các trụ từ T1-T4; đúc xong 65/65 dầm cầu, trong đó đã vận chuyển, lắp đặt 52 dầm. Công tác đổ bê tông dầm ngang và bản mặt cầu được triển khai tại 3/5 nhịp.

Đối với phần đường, nhà thầu đã đào nền và đắp nền; thi công lớp cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa C19 khoảng 1km. Một số hạng mục cống hộp, cống kỹ thuật cũng đã hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, tổng khối lượng thực hiện của dự án hiện đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng. Kết quả giải ngân vốn năm 2026 đạt gần 39,9 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 54,992 tỷ đồng, tương đương 72,49%.

Trong quá trình triển khai, dự án vẫn còn một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và điều kiện thời tiết.

Về mặt bằng, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, công tác thông báo thu hồi đất, kiểm kê và xét pháp lý đã hoàn thành đối với 117/117 hồ sơ. Phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 114 hồ sơ. Phần lớn mặt bằng trên tuyến đã được bàn giao phục vụ thi công. Tuy nhiên, khu vực cuối tuyến thuộc xã Hàm Tân còn vướng 3 hộ dân, với chiều dài khoảng 100m, đang chờ hoàn tất thủ tục tái định cư.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, nguồn đá xây dựng tại mỏ Tân Xuân dự kiến hết công suất khai thác được phê duyệt trong tháng 10/2026, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu. Trạm cung cấp bê tông nhựa cũng đang quá tải, trong khi thời tiết bất lợi kéo dài gây khó khăn cho việc tổ chức thi công. Hiện nay, Sở Công Thương tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị để giải quyết các thủ tục nâng công suất khai thác cho mỏ đá Tân Xuân, đảm bảo nguồn cung cấp đá thi công công trình.

Qua kiểm tra thực tế tại công trình vào sáng ngày 9/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các đơn vị thi công phải chủ động tận dụng mặt bằng đã được bàn giao, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, không để xảy ra tình trạng nước tới chân rồi mới chạy đua hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu chủ đầu tư cùng các sở, ngành liên quan phải bám sát công trường, theo dõi tiến độ hằng ngày, thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai đúng kế hoạch.