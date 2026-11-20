Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải, trong tháng 11 và 12/2026, toàn thành phố phải hoàn thành chuẩn hóa 636.589 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu và xây dựng dữ liệu đối với 93.945 thửa đất chưa được cập nhật. Đây là khối lượng công việc rất lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ ra, thành phố Bắc Ninh là một trong những địa phương có tiến độ thực hiện còn thấp. Qua đây cho thấy yêu cầu cần tập trung tăng tốc nhằm khắc phục những hạn chế thời gian qua để bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác sẽ giúp cơ quan quản lý nắm chắc hiện trạng, theo dõi biến động, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hoạch định chính sách. Với người dân, doanh nghiệp, dữ liệu đồng bộ giúp giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai.

Tuy nhiên, hoàn thành số lượng thửa đất theo kế hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng là chất lượng dữ liệu phải thực sự bảo đảm các tiêu chí đề ra, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Nếu chỉ chạy theo tiến độ, cập nhật thông tin thiếu kiểm chứng thì không những không đạt mục tiêu mà còn phát sinh thêm công việc chỉnh sửa, bổ sung.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, trước hết phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ đối với từng địa phương, đơn vị. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các xã, phường chủ động bố trí nhân lực, tập trung rà soát, đối khớp, bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đúng quy trình, không để tồn đọng kéo dài.

Đặc biệt, cần khắc phục tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ, hồ sơ phải trả đi, trả lại nhiều lần do thông tin chưa đầy đủ hoặc sai lệch. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tham gia nhiệm vụ phải nâng cao trách nhiệm, nắm vững quy trình chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ. Cán bộ phường, xã cùng lực lượng ở thôn, tổ dân phố cần phát huy vai trò gần dân, sát địa bàn để rà soát, xác minh thông tin, hạn chế sai sót ngay từ đầu.

Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp là thách thức không nhỏ. Đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành chuyên môn mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm đến cùng của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ trực tiếp thực hiện. Làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai không đơn thuần là chạy đua với thời hạn, đây còn là bước chuẩn bị cho nền quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tiến độ phải đi đôi với chất lượng, đó mới là kết quả thực chất cần hướng tới.