Tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 chưa đồng đều

Tổng số dự án phục vụ Hội nghị là 21 dự án, trong đó 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 11 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Trong số các dự án đầu tư công, có 9 dự án được hỗ trợ vốn ngân sách trung ương với tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 9.930 tỷ đồng. Nguồn vốn này gồm gần 8.295 tỷ đồng ngân sách trung ương và 1.635,5 tỷ đồng ngân sách địa phương.

Đến ngày 25/9, ngân sách trung ương đã giải ngân hơn 3.638 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch; ngân sách địa phương giải ngân hơn 1.250 tỷ đồng, đạt hơn 76%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án có kết quả giải ngân thấp như dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới mới đạt hơn 13%; Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới đã được chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ cuối tháng 8/2026, song đến nay chưa được bố trí vốn ngân sách trung ương để triển khai.

Riêng 4 dự án tái định cư gồm Khu tái định cư An Thới, Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh được bố trí hơn 2.768 tỷ đồng từ ngân sách địa phương trong kế hoạch vốn năm 2026. Đến ngày 25/9, các dự án này đã giải ngân 1.870 tỷ đồng, tương đương hơn 67% kế hoạch.

Đối với 11 dự án PPP và đầu tư kinh doanh, Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới đã được điều chỉnh sang hình thức đầu tư công; 10 dự án còn lại đang triển khai theo tiến độ.

Bộ Tài chính đánh giá tiến độ thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh, song giữa các dự án vẫn có sự khác biệt. Một số công trình có tiến độ thi công thấp hơn kế hoạch, gồm đường ĐT.975, Đại lộ APEC, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và khu vực Dương Đông.

Đáng chú ý, nhóm dự án môi trường vẫn còn chậm. Khu xử lý rác Bãi Bổn mới đạt 31% khối lượng thực hiện, trong khi Nhà máy điện rác Bãi Bổn đạt 3%. Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông chưa triển khai xây lắp công trình chính.

Theo báo cáo, mùa mưa đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án. Việc di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và bố trí bãi đổ thải tại một số khu vực chưa đồng bộ. Nguồn đá xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu, song việc khai thác, vận chuyển và đưa vật liệu về công trường cần được đẩy nhanh.

Để bảo đảm các mốc hoàn thành phục vụ Hội nghị APEC 2027, tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị kiểm soát đường găng, nguồn lực và xây dựng kế hoạch bù tiến độ đối với những dự án có độ trễ./.