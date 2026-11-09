Tiến độ các dự án nhà ở xã hội của Thái - Holding, Hưng Thịnh Incons... tại Hải Phòng

Khu NOXH Tổng kho 3 Lạc Viên thời điểm đầu năm 2025. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, lãnh đạo thành phố vừa có buổi kiểm tra thực địa tình hình triển khai 4 dự án nhà ở xã hội (NOXH) quy mô lớn trên địa bàn các phường Ngô Quyền, An Biên, Hồng Bàng và An Dương.

Khu NOXH Tổng kho 3 Lạc Viên (phường Ngô Quyền) do CTCP Thái - Holding làm chủ đầu tư có quy mô 16,9 ha, gồm 10 tòa chung cư cao 15 tầng với 4.448 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.865 tỷ đồng. Dự án đã cơ bản hoàn thiện 4 tòa CT3A, CT3B, CT4A, CT4B đang chuẩn bị nghiệm thu bàn giao, 2 tòa đang thi công phần thân và 4 tòa đang thi công móng.

Khu NOXH tại Khu đô thị Cầu Rào 2 (phường An Biên) do Liên danh CTCP TTD Holding - CTCP Hưng Thịnh INCONS làm chủ đầu tư trên diện tích 7,3 ha với 4 tòa 15 tầng (1.880 căn hộ), tổng mức đầu tư 1.939 tỷ đồng. Đến nay đã được bàn giao 100% mặt bằng và đang thi công móng, tầng 1 của 4 tòa tháp.

Dự án NOXH Đầm Bắc Giang (phường Hồng Bàng) do CTCP Đầu tư H&T Land làm chủ đầu tư với 6 tòa 20 tầng (2.319 căn hộ), tổng mức đầu tư 3.095 tỷ đồng. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được 5,1 ha (đạt 75%), đã bàn giao 4,9 ha đất trong đợt 1 để chuẩn bị khởi công.

Còn Khu NOXH tại phường An Dương do CTCP Đầu tư Thái Bảo - Group làm chủ đầu tư có quy mô 26 ha gồm 14 tòa nhà (2.760 căn hộ), tổng mức đầu tư 2.998 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang trích đo phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tính đến thời điểm hiện nay, TP Hải Phòng đã hoàn thành 3.995 căn hộ (đạt 56% kế hoạch năm 2026). Dự kiến trong các tháng cuối năm, hàng loạt dự án sẽ cất nóc với mục tiêu đạt 7.160 căn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố và Chính phủ giao.