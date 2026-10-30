Tiến độ 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống hiện ra sao?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Chiều 29/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai 8 dự án cầu cơ bản hoàn thành. Một số địa phương đang tiếp tục xử lý các vướng mắc liên quan đến di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng bổ sung.

Hai cầu Hồng Hà, Mễ Sở dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 7/2027

Trong số 8 dự án, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở ghi nhận sản lượng thi công lần lượt đạt khoảng 53% và 50% giá trị hợp đồng. Các nhà đầu tư dự kiến thông xe kỹ thuật hai cầu vào tháng 7/2027. Song song với việc thi công cầu, các đơn vị đang triển khai các đoạn đường song hành và hạng mục kết nối trên địa bàn Hà Nội.

Dự án cầu Hồng Hà có tiến độ thi công tích cực. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn thành. Nhà đầu tư đã huy động 28 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 45% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang tiếp tục xử lý những vướng mắc liên quan đến di chuyển đường điện trung thế, trạm biến áp, nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Tại dự án cầu Vân Phúc, các nhà thầu đang triển khai 8 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Các địa phương liên quan đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng bổ sung và phối hợp di chuyển 15 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật.

Với cầu Ngọc Hồi, phía Hà Nội cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong khi phía tỉnh Hưng Yên còn khoảng 0,22 ha đất, một số ngôi mộ và công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Các đơn vị đang phối hợp xử lý những phần việc còn lại. Theo Ban Quản lý dự án, các vướng mắc lớn cơ bản được tháo gỡ, dự kiến không ảnh hưởng đến đường găng tiến độ. Trên công trường, các nhà thầu đã triển khai khoảng 20 mũi thi công, sản lượng đạt 25,5% giá trị hợp đồng, phấn đấu đạt khoảng 35% vào cuối năm 2026.

Đối với cầu Tứ Liên, công tác bàn giao mặt bằng cơ bản đạt 100%. Các nhà thầu đã tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến, sản lượng đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng, dự kiến tăng lên 35 - 40% vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc trong việc di chuyển đường điện cao thế, trạm biến áp, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc và camera an ninh.

Tại dự án cầu Thượng Cát, mặt bằng giai đoạn đầu cơ bản được bàn giao. Theo quyết định điều chỉnh dự án, công tác giải phóng mặt bằng cần bổ sung khoảng 1,77 ha đất. Trong đó, phường Thượng Cát đã hoàn thành giải phóng một phần diện tích, còn xã Thiên Lộc đang tiếp tục điều tra, khảo sát và kiểm đếm phần còn lại.

Tại dự án cầu Thượng Cát, mặt bằng giai đoạn đầu cơ bản đã được bàn giao. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Nhà thầu đã triển khai 11 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng.

Riêng cầu Lệ Chi, thuộc tuyến kết nối Gia Bình, công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng tại các xã Thuận An, Phù Đổng cơ bản hoàn thành. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm đường điện trung thế, hạ thế và hệ thống thông tin liên lạc, đang tiếp tục được di chuyển.

Tập trung xử lý các vướng mắc mặt bằng trước ngày 15/11

Trước cuộc họp, trong sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã kiểm tra thực tế các dự án cầu Vân Phúc và đường nối Quốc lộ 32, cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cùng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Kết luận cuộc họp, ông Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/11.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường kiểm tra hiện trường Dự án cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Đối với cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà được yêu cầu khẩn trương xử lý các trường hợp còn tồn tại, hoàn thành di chuyển công trình điện, nước, trạm biến áp và hạ tầng kỹ thuật theo thời hạn đã thống nhất. Riêng các hộ dân còn vướng mắc tại khu vực cầu Tứ Liên phải được giải quyết trước ngày 10/11.

Với cầu Thượng Cát, xã Thiên Lộc cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng bổ sung, đồng thời phối hợp bố trí địa điểm xây dựng giếng khoan thay thế, bảo đảm hoạt động cấp nước. Tại dự án cầu Vân Phúc và cầu Lệ Chi, các địa phương phải khẩn trương hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ và di chuyển hạ tầng kỹ thuật còn tồn tại.

Riêng cầu Ngọc Hồi, Hà Nội sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên trong tuần để đôn đốc xử lý các vướng mắc về mặt bằng, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ liên quan trước ngày 15/11.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và các nhà đầu tư đôn đốc nhà thầu, huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công theo tiến độ đã xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ tổng thể, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25 hằng tháng.

Đặc biệt, các dự án phải bảo đảm kết nối đồng bộ giữa cầu với đường dẫn và mạng lưới giao thông khu vực. Đối với cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở, thành phố yêu cầu chú trọng tiến độ các hạng mục kết nối với tuyến Vành đai 4, tránh tình trạng cầu hoàn thành nhưng đường dẫn chưa đáp ứng điều kiện khai thác.

Về nguồn vốn, Sở Tài chính được giao phối hợp với Ban Quản lý dự án rà soát nhu cầu, tham mưu bố trí vốn kịp thời; đồng thời rà soát các dự án đủ điều kiện để đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán sớm.

Đối với việc tập kết, xử lý đất đào, bùn thải và phế thải xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng rà soát địa điểm, hướng dẫn các thủ tục liên quan, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 1/11.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu chủ động phối hợp, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND Thành phố để xem xét, giải quyết, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Trần Trọng