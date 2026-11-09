Tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng ở Hà Nội: Cầu Trần Hưng Đạo bứt phá, 4 dự án vướng mặt bằng

Cầu Trần Hưng Đạo dẫn đầu về giá trị xây lắp

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố triển khai, có 3 dự án gồm Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đạt giá trị xây lắp vượt kế hoạch. Trong khi đó, 4 dự án còn lại vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh, chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo đang dẫn đầu về tiến độ thi công.

Theo báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong tuần 44 và 45 của Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo là dự án có kết quả thi công nổi bật nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng.

Cụ thể, giá trị xây lắp thực hiện của dự án đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương đương 54,2% giá trị hợp đồng, cao hơn 4,3 điểm phần trăm so với kế hoạch điều chỉnh và 6,2 điểm phần trăm so với kế hoạch theo hợp đồng.

Đáng chú ý, chỉ sau một kỳ báo cáo, giá trị xây lắp của dự án tăng hơn 181 tỷ đồng. Đây cũng là mức tăng lớn nhất trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng được Sở Xây dựng Hà Nội theo dõi.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Theo tiến độ được giao, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Đến đầu tháng 11/2026, công trình đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính; 5 trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Các nhà thầu đang duy trì khoảng 28 mũi thi công, tập trung triển khai hệ dầm, kết cấu thép, cầu dẫn và các hạng mục kết nối hai đầu cầu.

Về giải phóng mặt bằng, dự án đã được bàn giao 31,05ha, đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cáp điện 22kV, 110kV, đường ống nước sạch, cây xanh và camera an ninh vẫn cần tiếp tục di dời để phục vụ thi công.

Không chỉ cầu Trần Hưng Đạo, hai dự án cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng ghi nhận giá trị xây lắp vượt kế hoạch điều chỉnh.

Trong đó, cầu Hồng Hà đạt giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương đương 53,4% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. So với tuần 43, giá trị thực hiện tăng khoảng 66 tỷ đồng.

Tại dự án cầu Mễ Sở, giá trị xây lắp đạt hơn 1.618 tỷ đồng, tương đương 50,1%, vượt kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm. Giá trị thực hiện tăng khoảng 68 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cả hai dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu duy trì thi công, triển khai những hạng mục tiếp theo.

Cầu Hồng Hà và Mễ Sở là hai công trình vượt sông quan trọng trên tuyến Vành đai 4, góp phần kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô. Theo kế hoạch, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4, bao gồm hai cây cầu này, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027.

Những trụ cầu đang dần rõ hình hài ở dự án làm cầu Hồng Hà.

Bốn dự án cầu còn lại vẫn vướng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật

Trái với kết quả của 3 dự án trên, cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc vẫn có giá trị xây lắp thấp hơn kế hoạch điều chỉnh.

Cụ thể, giá trị xây lắp thực hiện tại cầu Tứ Liên đạt 26,8%; cầu Ngọc Hồi đạt 26%; cầu Thượng Cát đạt 20% và cầu Vân Phúc đạt 35,6%.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, những vướng mắc về mặt bằng bổ sung, di dời hạ tầng kỹ thuật và địa điểm tiếp nhận đất đào dôi dư tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình.

Đáng chú ý, dù đã hoàn thành bàn giao diện tích mặt bằng theo kế hoạch, dự án cầu Tứ Liên vẫn còn vướng hai hộ dân tại ngõ 310 Nghi Tàm và tuyến điện 110kV chưa được di dời. Những tồn tại này ảnh hưởng đến việc thi công một số móng mố, trụ cầu.

Tại dự án cầu Ngọc Hồi, công trình còn vướng 0,53ha mặt bằng phía Hưng Yên, 17 ngôi mộ cùng hệ thống điện và cấp nước. Trong khi đó, cầu Vân Phúc còn 1,48ha mặt bằng bổ sung chưa hoàn thành giải phóng.

Những vướng mắc trên khiến một số vị trí chưa thể tổ chức thi công đồng bộ, dù các nhà thầu vẫn duy trì nhân lực và thiết bị tại công trường.

Qua kiểm tra thực tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội và Sở Xây dựng ghi nhận các nhà thầu cơ bản duy trì hoạt động thi công. Tuy nhiên, một số công trường chưa bố trí đầy đủ cầu rửa xe, rào chắn, biển cảnh báo và các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh việc di dời các công trình điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Các chủ đầu tư, nhà thầu cũng được đề nghị tăng cường nhân lực, máy móc, bổ sung mũi thi công, tập trung triển khai ngay tại những khu vực đã đủ điều kiện. Những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng và bãi tiếp nhận đất đào cần sớm được xử lý để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Với 3 dự án Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đang vượt kế hoạch, tiến độ thi công các cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả chung của cả 7 dự án vẫn chịu áp lực từ những điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công.

Việc tập trung tháo gỡ các vướng mắc này, đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị và kiểm soát tiến độ tại công trường sẽ có ý nghĩa quan trọng để Hà Nội bảo đảm các mốc triển khai, hoàn thành những công trình giao thông trọng điểm theo kế hoạch năm 2027.