Tiền điện mùa lạnh tăng: Người dân Lào Cai tự kiểm tra hóa đơn thế nào?

Không ít gia đình chỉ nhận ra tiền điện tăng khi có thông báo thanh toán. Tuy nhiên, thay vì chờ đến cuối tháng, người sử dụng điện hoàn toàn có thể chủ động tính lượng điện tiêu thụ từ các thiết bị trong nhà, đối chiếu với công tơ và biểu giá hiện hành để biết số tiền mình phải trả.

Hình minh họa.

Một gia đình dùng thiết bị sưởi tốn bao nhiêu điện mỗi tháng?

Lấy ví dụ một hộ gia đình bốn người tại Lào Cai, những ngày trời rét thường sử dụng máy sưởi vào buổi tối, bật điều hòa hai chiều để làm ấm phòng ngủ và dùng bình nóng lạnh hằng ngày.

Giả sử gia đình sử dụng các thiết bị theo mức công suất và thời gian sau:

Đây là mức sử dụng giả định để minh họa, không phải số liệu khảo sát của một hộ gia đình cụ thể. Điện năng thực tế còn phụ thuộc vào công suất vận hành, nhiệt độ ngoài trời và thời gian thiết bị thực sự tiêu thụ điện.

Cách tính khá đơn giản: lấy công suất thiết bị tính bằng kW nhân với số giờ sử dụng. Chẳng hạn, máy sưởi 1.500 W tương đương 1,5 kW, hoạt động 4 giờ mỗi ngày trong 20 ngày sẽ tiêu thụ khoảng 120 kWh điện.

Với điều hòa hai chiều hoặc bình nóng lạnh có bộ điều chỉnh nhiệt, công suất có thể thay đổi hoặc thiết bị tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt. Vì vậy, bảng tính chỉ giúp ước lượng, không thay thế số liệu từ công tơ điện.

Dùng 450 kWh điện, gia đình phải trả bao nhiêu tiền?

Từ ngày 1/11/2026, giá điện sinh hoạt được tính theo biểu giá 5 bậc mới. Mức thấp nhất là 1.901 đồng/kWh cho 100 kWh đầu tiên, trong khi phần điện vượt 700 kWh được tính ở mức 3.844 đồng/kWh. Các mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Với hộ gia đình sử dụng 450 kWh trong một kỳ ghi điện tiêu chuẩn 30 ngày, toàn bộ áp dụng biểu giá mới, số tiền được tính như sau:

Cộng thêm thuế giá trị gia tăng 8%, tổng tiền điện ước tính là 1.264.248 đồng.

Nếu chỉ sử dụng 170 kWh cho những thiết bị sinh hoạt thông thường, gia đình này phải trả khoảng 378.356 đồng, đã gồm thuế. Như vậy, việc sử dụng thêm các thiết bị phục vụ mùa lạnh theo giả định trên có thể khiến hóa đơn tăng khoảng 886.000 đồng.

Điểm cần lưu ý là giá điện sinh hoạt được tính lũy tiến. Gia đình sử dụng 450 kWh không phải trả toàn bộ lượng điện theo đơn giá bậc 4, mà từng phần sản lượng được tính theo mức giá tương ứng.

Cách tự kiểm tra chỉ số công tơ và hóa đơn tiền điện

Để biết hóa đơn có khớp với lượng điện thực tế, người dân cần kiểm tra chỉ số công tơ đầu kỳ và cuối kỳ. Chẳng hạn, chỉ số đầu kỳ là 5.280 kWh, cuối kỳ là 5.730 kWh thì lượng điện sử dụng trong kỳ là 450 kWh.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng EVN CSKH trên điện thoại, đăng ký hoặc đăng nhập, liên kết hợp đồng điện bằng thông tin khách hàng rồi truy cập các chức năng tra cứu điện năng tiêu thụ, hóa đơn và tiền điện.

Tại Lào Cai, khách hàng cũng có thể truy cập website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại https://cskh.npc.com.vn. Trường hợp cần giải đáp về chỉ số công tơ hoặc hóa đơn, người dân có thể liên hệ tổng đài 1558 hoặc 19006769.

Khi đối chiếu, cần chú ý ngày ghi chỉ số, số kWh tiêu thụ, đơn giá từng bậc và tiền thuế. Đặc biệt, đối với kỳ ghi điện có thời gian sử dụng trước và sau ngày 1/11/2026, hóa đơn có thể được tính theo cả biểu giá cũ và mới. Kỳ ghi điện dài hoặc ngắn hơn thông thường cũng có thể ảnh hưởng đến cách phân bổ định mức.

Trong những ngày rét, việc giữ ấm vẫn rất cần thiết, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các gia đình nên ưu tiên sử dụng thiết bị phù hợp với diện tích phòng, đóng kín cửa khi bật điều hòa sưởi, tránh bật máy sưởi liên tục khi không cần thiết và tắt bình nóng lạnh trước khi sử dụng nước theo hướng dẫn an toàn.

Chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ từng ngày không chỉ giúp người dân tránh bất ngờ khi nhận hóa đơn mà còn nhận biết sớm những thiết bị đang sử dụng điện nhiều hơn dự kiến.