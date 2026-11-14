Tiền đề xây dựng nông thôn mới từ quy hoạch ở phía Tây tỉnh

Tại xã Quảng Phú, công tác quy hoạch phát triển địa phương được định hướng gắn liền với NTM, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Có thể khẳng định, sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc lập quy hoạch chung xây dựng NTM đòi hỏi một tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn rất nhiều. Trong đó, các địa phương phải lồng ghép đồng thời quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất, phát triển các lĩnh vực vào trong một đồ án duy nhất. Thêm vào đó, áp lực từ việc địa giới hành chính rộng gấp 2, gấp 3 lần so với trước trong khi nguồn lực tài chính lại có hạn, kết hợp với năng lực chuyên môn về quy hoạch của đội ngũ cán bộ cấp xã còn một số hạn chế, đã tạo ra rào cản không nhỏ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các địa phương ở Tây Lâm Đồng đã hoàn thành công tác quy hoạch chung xã, phường với những tầm nhìn bao trùm hơn gắn với xây dựng NTM.

Tại xã Quảng Phú, công tác quy hoạch phát triển địa phương được định hướng gắn liền với NTM, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Vũ - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, địa phương nằm trong tiểu vùng phía Tây với trọng tâm là phát triển du lịch sinh thái và thám hiểm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đã triển khai các giải pháp cụ thể như khai thác bền vững các điểm di sản địa chất độc đáo như núi lửa Nâm Ka, đồng thời liên kết chặt chẽ với hệ thống hang động núi lửa để hình thành nên những sản phẩm du lịch đặc thù mang tầm quốc tế.

Xã Nhân Cơ không gian phát triển của xã được quy hoạch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về công nghiệp alumin - nhôm

Song song với du lịch, Quảng Phú còn đẩy mạnh các giải pháp chiến lược nhằm chuyển dịch cơ cấu để vươn lên trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng. Khi tạo được cú hích chuyển dịch kinh tế trọng tâm này, địa phương sẽ có thêm nguồn lực vững chắc để hoàn thành các chỉ tiêu về hạ tầng, tạo động lực lan tỏa sang các tiêu chí mềm về văn hóa, xã hội và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Trong khi đó, tại xã Nhân Cơ, bức tranh quy hoạch lại mang một màu sắc khác biệt. Ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, không gian phát triển của xã được quy hoạch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về công nghiệp alumin - nhôm, hệ thống hạ tầng năng lượng, giao thông đối ngoại, kết hợp cùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cảnh quan sinh thái. Dựa trên cấu trúc không gian đã xác lập cùng hiện trạng phân bố dân cư, xã Nhân Cơ phân chia địa bàn thành 4 vùng phát triển chính gồm: vùng trung tâm động lực; vùng công nghiệp - dịch vụ - logistics; vùng dân cư - nông nghiệp chuyển tiếp; cuối cùng là vùng sinh thái - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống phân vùng này được coi là “xương sống” cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội của xã, gắn kết đồng bộ với các nhóm tiêu chí trong xây dựng NTM, từ việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho đến nâng cao mức sống thực tế của người dân.

Hay tại xã Nam Dong, bản quy hoạch hiện có đã gắn kết được tính liên kết vùng trong tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, xây dựng hạ tầng khung và gắn kết NTM với phát triển đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Quy hoạch nông thôn hiện nay từng bước gắn liền với việc quy hoạch các khu đất ở mới để tạo nguồn kinh phí tái đầu tư cho NTM. Các khu dân cư mới hình thành từng bước tập trung, phát triển bám dọc theo các trục đường mang tính động lực nên được người dân rất ủng hộ.

Không chỉ ở Quảng Phú, Nhân Cơ, Nam Dong, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở 28 xã, phường phía Tây Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến quy hoạch xã gắn với NTM. Nhất là sự tham gia, đồng lòng của đông đảo người dân - những chủ thể của chương trình đã tạo tiền đề vững chắc cho nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo thêm phần khởi sắc.