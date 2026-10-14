Tiền đề tăng trưởng 5% của ngành nông nghiệp Lâm Ðồng

Sản lượng rau, quả qua chế biến, bảo quản tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2026 khoảng 32.285 tấn, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước

Gia đình ông Huỳnh Ngọc Dũng, thôn 5, xã Trường Xuân có 4 ha cà phê trồng xen với mắc ca. Năm 2026, gia đình đã hoàn thành việc thu hoạch mắc ca với sản lượng năm kinh doanh thứ 2 trên 2 tấn, thu nhập cũng được gần 200 triệu đồng. Hiện nay, gia đình đang vui mừng chờ ngày thu hoạch cà phê bởi năm nay cà phê được mùa, ước năng suất trên 3,5 tấn/ha. Ông Dũng cho rằng, với mức giá cà phê trên 90 triệu đồng/ 1 tấn như hiện nay thì gia đình có mức thu nhập khá, sau khi trừ các chi phí đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân cho biết, toàn xã hiện có khoảng 9.100 ha cà phê và gần 5.000 ha hồ tiêu. Hiện xã có khoảng 100 ha cà phê và 100 ha hồ tiêu được sản xuất theo quy trình hữu cơ, VietGAP, 4 C, RA. Năm 2026, dự kiến năng suất, chất lượng sản phẩm đều được nâng cao so với năm 2025. Sản xuất nông nghiệp ở Trường Xuân chỉ là một ví dụ về chuyển biến tích cực trong “bức tranh” phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm nay.

Liên kết tiêu thụ và kiểm soát chất lượng sản phẩm được ngành chức năng Lâm Đồng tăng cường.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn ngành đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết, biến động thị trường, chi phí đầu vào sản xuất và nguy cơ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó, nông sản xuất khẩu phải đáp ứng với các yêu cầu khắt khe hơn của các đối tác. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4,9%/4,77%, vượt 0,13 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra.

Liên quan đến nội dung này, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm: Sở đánh giá có những tiền đề khá vững chắc, kỳ vọng lớn để ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu của 3 tháng cuối cùng của năm cũng như cả năm. Đó là công tác chỉ đạo sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và kiểm soát chất lượng sản phẩm được tăng cường. Lĩnh vực chăn nuôi được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Công tác phát triển rừng luôn được quan tâm triển khai quyết liệt, dự kiến các chỉ tiêu lĩnh vực lâm nghiệp đạt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích cây lâu năm của Lâm Đồng hiện khá ổn định, khoảng 638.205 ha.

Toàn ngành triển khai quyết liệt hơn các nhóm giải pháp về thực hiện mục tiêu tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu đơn vị nâng cao năng lực tổ chức thực thi. Ngành ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp từ khai thác tối đa các động lực, nguồn lực sẵn có, những dư địa, lấy khoa học - công nghệ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh làm động lực tăng trưởng. Từ đó, góp sức cùng với các chủ thể sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. “Ngành nông nghiệp và môi trường có cơ sở để duy trì tăng trưởng ổn định, dự kiến hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt 5%, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân tin tưởng.

Một số kết quả cụ thể 9 tháng năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước khoảng 255.166 ha, tăng 2,2%; tổng đàn gia súc ước khoảng 2.054.500 con, tăng 5,3%; sản lượng thủy sản khai thác ước khoảng 196.117 tấn, tăng 4,3%, sản lượng thủy sản nuôi ước khoảng 21.271 tấn, tăng 0,3%, sản lượng thủy sản chế biến ước đạt 20.337 tấn, tăng 24,5%; sản lượng rau, quả qua chế biến, bảo quản khoảng 32.285 tấn, tăng 19,2%.