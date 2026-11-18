20h ngày 20-11, tại Qatar, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình lịch sử tại World Cup U17 với trận ra quân gặp đương kim Á quân U17 châu Âu - U17 Bỉ.

Hiện, toàn đội đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho trận đấu dự báo nhiều khó khăn này.

Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân bày tỏ quyết tâm cùng đồng đội cống hiến một trận đấu hay trước đương kim á quân châu Âu - U17 Bỉ

"Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, cũng là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup U17-2026. Tuy vậy, chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay", tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân bày tỏ.

Những ngày qua, U17 Việt Nam được "thử lửa" qua hai trận giao hữu chất lượng với U17 Fiji và U17 Panama. Theo Đại Nhân, đây là những đối thủ phù hợp, giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật.

"Chúng em biết U17 Việt Nam hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao", Đại Nhân nói.

Cũng theo tiền đạo U17 Việt Nam, toàn đội đang có thể trạng và tinh thần ổn định. Quá trình tập luyện tại UAE và hiện tại là Qatar giúp toàn đội thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và múi giờ.

HLV Roland cùng học trò hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng

Ở buổi tập mới nhất, HLV trưởng Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật, lắp ghép đội hình và triển khai các bài tập nhằm hoàn thiện cách vận hành lối chơi.

Nhờ quá trình tập luyện liên tục và được thực hành qua các trận đấu tập, các cầu thủ cơ bản thực hiện khá nhịp nhàng những yêu cầu chuyên môn.

Trước trận đấu World Cup lịch sử, thầy trò HLV Roland mong nhận được sự cổ vũ trực tiếp của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar, cũng như sự đồng hành của khán giả quê nhà qua màn hình nhỏ xuyên suốt giải đấu.