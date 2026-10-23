Tiền đạo Việt kiều Croatia được thử sức trong màu áo quốc gia

Thông tin Antonio Moric được gọi lên U19 Việt Nam vừa được học viện CLB NK Rudes của Croatia công bố trên trang chủ. Đội bóng này đồng thời dành lời khen cho màn trình diễn của tiền đạo trẻ sau khi anh ghi hai bàn thắng trong một trận đấu gần đây.

“Với hai bàn thắng, anh ấy là người hùng đội, và đáng chú ý là Antonio đã nhận được thông báo triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam cho đợt tập huấn sắp tới”, NK Rudes chia sẻ.

Antonio Moric từng góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam đầu năm 2026 (Ảnh: VFF)

Antonio Moric có mẹ là người Việt Nam, bố mang dòng máu Croatia. Sinh ra tại Hà Nội, cầu thủ trẻ hiện theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại Croatia, nơi anh tích lũy kinh nghiệm thi đấu và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Moric được đánh giá là cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt, đồng thời sở hữu sự linh hoạt về vị trí. Anh có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh, mang đến thêm lựa chọn cho đội ngũ huấn luyện trong quá trình xây dựng đội hình.

Ở cấp độ bóng đá trẻ Croatia, Moric đã ghi 11 bàn sau 16 trận. Hiệu suất này cho thấy khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công của cầu thủ Việt kiều, đồng thời lý giải sự quan tâm dành cho anh trong quá trình tuyển chọn nhân sự cho các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Moric được trao cơ hội khoác áo U19 Việt Nam. Hồi tháng 3-2026, anh từng được triệu tập trong đợt tập trung chuẩn bị cho những nhiệm vụ của đội tuyển trong năm. Khi ấy, tiền đạo trẻ còn có khoảng một tuần được đôn lên tập luyện cùng đội U23 Việt Nam trước khi trở lại đội U19.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam dự kiến tham dự Panda Cup 2026 tại Thành Đô, Trung Quốc, từ ngày 11 đến 17-11.

Giải đấu có sự góp mặt của chủ nhà U19 Trung Quốc cùng các đội U19 Hàn Quốc và U19 Tajikistan. Đây là những đối thủ tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ Việt Nam trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng thích ứng trước những đối thủ hàng đầu.