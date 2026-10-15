Tiền đạo Pháp đi vào lịch sử Liverpool

Sau 6 trận liên tiếp 'tịt ngòi' kể từ khi gia nhập Liverpool, tiền đạo Barcola cuối cùng cũng tìm được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

Phút 24, từ pha nhả bóng của tiền đạo Lewis Koumas, cầu thủ người Pháp dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.

Chỉ 13 phút sau, Barcola tiếp tục tỏa sáng với pha thoát xuống đón đường chọc khe của tiền vệ Florian Wirtz rồi dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ.

Đây cũng là lần đầu tiên 2 tân binh đắt giá của Liverpool phối hợp trực tiếp để tạo nên một bàn thắng, sau khởi đầu mùa giải không đáp ứng kỳ vọng.

Màn trình diễn ấn tượng của Barcola được hoàn tất ở phút 66. Từ đường căng ngang của hậu vệ Jeremie Frimpong, tiền đạo 24 tuổi băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn thứ 3 và đánh dấu cú hat-trick đầu tiên của anh trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Bradley Barcola ăn mừng cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở trận Liverpool thắng LASK 6-3. Ảnh: Liverpool FC.

Thành tích này còn đưa Barcola đi vào lịch sử 134 năm của Liverpool khi trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên lập hat-trick cho đội bóng vùng Merseyside. Anh cũng mang về cú hat-trick thứ 13 của Liverpool tại Cúp C1 châu Âu/Champions League, không tính vòng loại.

Trước Barcola, cầu thủ gần nhất ghi 3 bàn trong một trận Champions League cho Liverpool là Luis Diaz, ở chiến thắng 4-0 trước Bayer Leverkusen vào tháng 11/2024.

Tính riêng những chuyến làm khách, Liverpool cũng phải chờ 4 năm mới chứng kiến một cầu thủ tái lập thành tích của Mohamed Salah, người từng lập hat-trick trước Rangers vào tháng 10/2022.

Cú hat-trick càng có ý nghĩa với Barcola bởi anh từng chịu nhiều sức ép sau thương vụ chuyển nhượng từ PSG trong mùa hè với mức giá có thể lên tới 123 triệu bảng Anh. Trước chuyến làm khách tại Áo, tiền đạo người Pháp chưa ghi bàn hay kiến tạo, trong khi sự kết hợp giữa anh và Wirtz vẫn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Ngoài 3 bàn thắng của Barcola, đại diện Ngoại hạng Anh còn có các pha lập công của trung vệ Ronald Araujo (phút 22), hậu vệ Jeremie Frimpong (51) và tiền đạo Lewis Koumas (72).

Bên phía LASK, các cầu thủ Robert Ljubicic (63) cùng Florian Flecker (74, 77) cũng ghi bàn, phần nào phơi bày những sơ hở ở hàng phòng ngự đội khách, dù họ giành chiến thắng đậm.

Chiến thắng giúp Liverpool giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại Champions League, đồng thời phần nào xua tan bầu không khí nặng nề sau thất bại 0-3 trước Man City ở Ngoại hạng Anh.