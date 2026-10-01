Tiền đạo Phạm Gia Hưng rời đội tuyển

Phạm Gia Hưng được tạo điều kiện về nước sớm vì việc gia đình.

Ngay sau khi biết tin, VFF, Ban huấn luyện cùng toàn thể các thành viên đội tuyển Việt Nam đã gửi lời động viên, chia sẻ tới Phạm Gia Hưng và gia đình. Ban huấn luyện đồng thời tạo mọi điều kiện để tiền đạo này tạm thời rời đội tuyển, trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất để có thể ở bên người thân vào thời điểm khó khăn.

Quân số của đội tuyển vì thế chỉ còn 21 cầu thủ tại FIFA ASEAN Cup 2026 do trước đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng phải chia tay đội tuyển sớm sau khi gặp chấn thương cơ đùi, trở về câu lạc bộ để tiếp tục quá trình điều trị và hồi phục.