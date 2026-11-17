Rodrigo Holgado, 31 tuổi, gốc Argentina, nằm trong nhóm 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ bị FIFA kết luận đã được làm giả giấy tờ nhập tịch để thi đấu trót lọt cho đội tuyển Malaysia tại 2 trận vòng loại Asian Cup hồi năm ngoái.

FIFA sau đó cấm thi đấu mọi cấp độ trong vòng 1 năm đối với 7 cầu thủ này và ngày 1-11 vừa qua, án phạt chính thức hết hiệu lực.

Cùng thời điểm, đương kim vô địch Malaysia - Johor Darul Ta'zim tiết lộ sắp công bố hợp đồng mới với một cầu thủ nhập tịch, làm dấy lên đồn đoán tân binh đó là Rodrigo Holgado.

Rodrigo Holgado (phải) trong trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, trước khi bị FIFA kết luận nhập tịch "lậu" và cấm thi đấu 1 năm

"Không đúng đâu. Tôi đang cân nhắc một bến đỗ khác", Rodrigo Holgado lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Johor Darul Ta'zim là đội bóng mạnh nhất, giành thành tích nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia khi đang sở hữu chuỗi 12 mùa giải vô địch liên tiếp. Đội bóng này có tới 90% là cầu thủ gốc nước ngoài, trong đó nhiều cái tên đã nhập tịch.

Đáng chú ý trong số này có 4 cầu thủ trong vụ nhập tịch lậu bị FIFA phanh phui gồm: tiền đạo João Figueiredo (Brazil), tiền vệ Héctor Hevel (Hà Lan), hậu vệ Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Gabriel Palmero (Tây Ban Nha).

Cả 4 cầu thủ này sau khi nhập tịch Malaysia thành công đã chọn khoác áo Johor Darul Ta'zim.

Kết thúc án treo giò từ FIFIA, nhóm cầu thủ này đã được trở lại thi đấu từ ngày 1-11-2026, sẵn sàng cùng Johor Darul Ta'zim đấu CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 19-11 tới, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

Về phần mình, Rodrigo Holgado là cầu thủ duy nhất trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đang thất nghiệp. Theo New Straits Times, CLB DPMM của giải VĐQG Brunei đang đàm phán để có được chữ ký của tiền đạo 31 tuổi này.

Với việc bị FIFA kết luận nhập tịch "lậu", nhóm 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan) không còn được phép thi đấu cho tuyển Malaysia. Họ vẫn duy trì sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở cấp CLB. Mới đây, một cầu thủ trong nhóm này là Facundo Garcés khi thi đấu ở Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) đã đăng ký quốc tịch là Argentina, thay vì quốc tịch Malaysia.